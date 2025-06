Paulino Plata: «Ahora mismo el riesgo más importante que aprecio es que el PSOE puede desaparecer»

El malagueño Paulino Plata es uno de los firmantes de la carta que casi cuarenta excargos socialistas del país han remitido a Ferraz para exigir ... la renuncia de Pedro Sánchez como líder del PSOE y la convocatoria de un congreso federal extraordinario ante los escándalos de corrupción que acechan al círculo cercano del también presidente del Gobierno. El exconsejero de la Junta de Andalucía bajo los mandatos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán atiende a SUR para explicar los motivos que le han llevado a suscribir esta misiva.

–¿Por qué debe Sánchez dejar el liderazgo del PSOE?

–La razón es muy sencilla. La situación que estamos viviendo es muy grave y hay que decidir si lo importante es que el partido permanezca o que Pedro Sánchez permanezca al frente de no sabemos que. La situación es extremadamente seria y hay que tomar medidas porque con pedir disculpas no es suficiente. Para recobrar la credibilidad de los ciudadanos hay que tomar medidas. Y la más importante sería la de convocar un congreso para analizar lo sucedido; evaluar los liderazgos, donde creo que hay que cambiar el liderazgo; modificar algunas normas de funcionamiento del partido, por ejemplo, las primarias o en relación al nombramiento de cargos. Es muy importante que se tenga en cuenta la meritocracia a la hora de nombrar cargos porque estamos viendo que hay determinados nombramientos que no se justifican de ninguna de las maneras, sobre todo, cuando pones en mano de una persona a una institución tan importante como el PSOE. En definitiva, los ciudadanos tienen que ver más que palabras, hechos.

–¿Debe Sánchez dejar también la presidencia del Gobierno y convocar elecciones?

–Eso es una decisión suya. En cualquier caso, si tiene que dejar la Presidencia del Gobierno y convocar elecciones eso hay que prepararlo y el partido tiene que prepararse para un escenario que se puede dar. Para un escenario de esa naturaleza, el partido necesita precisamente ese congreso federal extraordinario.

–A su juicio, ¿quién sería un buen líder en estos momentos para el PSOE? ¿García Page? ¿Madina?

–Como se nombre a alguien ya le estás dificultando sus opciones. El partido tiene banquillo con varias personas que pueden perfectamente asumir el liderazgo del partido y ser candidato a la Presidencia del Gobierno. Pero eso es una decisión colectiva y también tenemos que ver quienes deciden ponerse al frente de esto.

–¿En ese banquillo están personas como García Page o Madina?

–Y más gente, claro.

–Usted ha firmado esta carta, ¿hay más compañeros que piensan lo mismo que usted pero no lo expresan por miedo a perder su posición en el partido?

–Evidentemente hay muchos más compañeros que tienen esta misma opinión y que por diferentes razones no han querido exteriorizar sus posiciones. Hay una cuestión que a muchos compañeros les preocupa y es que se facilite el que llegue un Gobierno con la extrema derecha al poder. Esa es una preocupación razonable pero eso no justifica que el partido se quede paralizado. No he visto nunca tan paralizado e inerte al partido. Me sorprende que la gente joven no tenga una posición crítica con lo que está ocurriendo y que no haya gente joven haciendo una crítica constructiva de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es extremadamente serio.

–En su larga militancia, ¿es el momento en que peor ve al PSOE?

–Sin ninguna duda. Es el peor momento también teniendo en cuenta el contexto social. Ahora mismo, el problema más importante, el riesgo más importante que aprecio es que el partido puede desaparecer como desapareció en Grecia, Italia o Francia. Este es un riesgo real y no lo podemos consentir los militantes. No sería razonable que por nuestra pasividad ocurriera esto. El partido es un instrumento de la sociedad, no de los militantes, y que sirve a las capas sociales que tienen más problemas. De manera que nosotros tenemos que preservar la utilidad y el buen funcionamiento del partido. Es un elemento esencial en el sistema democrático y por eso nos hemos puesto en marcha. No hay ningún revanchismo contra nadie ni esto se hace contra Pedro Sánchez. Esto se hace para que el partido permanezca funcionando en las mejores condiciones.

–Desde el partido hubo voces que respondieron a la carta hablando de «resentidos», ¿qué le parece ese calificativo?

–Me da igual, allá ellos. No tengo ningún resentimiento contra nadie. Ese tipo de calificativo es una cosa incomprensible. Ahora discrepar parece que está prohibido cuando es una cosa consustancial con ser de izquierdas, sobre todo, para la socialdemocracia si quiere mantenerse viva y responder a los problemas de la sociedad.

Consecuencias en Andalucía

–En el caso de Andalucía, ¿qué consecuencias cree que puede tener la situación actual del PSOE en las expectativas electorales?

–Somos los primeros que podemos sufrir las consecuencias no positivas de esta situación.

–Cuando saltó este caso, la dirección de Málaga cerró filas con Sánchez, ¿qué le parece?

–Aprecio el trabajo que está haciendo Josele Aguilar, que es una persona valiosa y que va recuperar el partido en Málaga de una situación muy difícil en la que se lo ha encontrado. Me gustaría que hubiera una posición más crítica no porque sí, sino porque es necesario para que la ciudadanía aprecie que hay gente que piensa de otra manera y que tiene posiciones más valientes a la hora de defender al partido y criticar lo que está ocurriendo, que es muy grave.