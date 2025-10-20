El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve SUR analiza la serie histórica y el 'año hidrológico de las danas', que acaba de cerrarse con un 34% más de agua que la media. Los frentes atlánticos, el Levante y la orografía ofrecen algunas claves

Los años hidrológicos se cuentan desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre. Y son las referencias que los científicos utilizan para la gestión de los recursos hídricos y la catalogación de los periodos en función de la escasez y la sequía. El que acaba de cerrarse, el 2024-25, será recordado como el de las danas y trenes de borrascas. De hecho, su desarrollo supuso un verdadero alivio para una provincia seca desde hacía seis años. Hoy los embalses están al 46,7%. No es para lanzar las campanas al vuelo, pero sí para celebrar la práctica ausencia de restricciones.

El análisis de los datos ofrecidos por Hidrosur, dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, marca un mapa muy claro de cómo se distribuye la lluvia en la provincia de Málaga. En términos generales, las estaciones medidoras registraron en el año que acabamos de cerrar un promedio de 726 litros por metro cuadrado. Es un 108% más que en 2023-24 (348 litros) y un 34% de la serie histórica (541 litros por metro cuadrado).

Las claves que aporta el director de AEMet

El director del Centro Meteorológico de Málaga (AEMet - Agencia Estatal de Meteorología), Jesús Riesco, ofrece varias claves en un contexto de año hidrológico pasado en el que ha habido precipitaciones por encima de la media en toda la provincia. Toda la zona de la Serranía, especialmente la más cercana a Cádiz, recoge muchas precipitaciones de frentes que vienen del Atlántico. Y ésa es una de las razones también de por qué en el litoral occidental llueve más que en la costa axárquica. Pero también hay otros condicionantes en el entorno de Marbella, como la alta convergencia de vientos de Levante. El factor añadido en los últimos meses ha sido el de las danas, que se han instalado en nuestro vocabulario cotidiano.

Ampliar El río Turón, a su paso por Ardales, durante los trenes de borrascas del año pasado. Salvador Salas

La competición de lugares lluviosos siempre entraña mitos y polémicas. Se suele decir que Grazalema, en Cádiz, es el lugar más lluvioso de España. Y eso no termina de ser así. Ocurre que quizás llueve más durante menos días. Pero según la página web Meteored hay lugares de la Sierra de Gredos y O Candán (Galicia) que duplican los volúmenes globales.

Barreras del terreno

La barrera orográfica del terreno contribuye, junto con los vientos, a aumentar las nubes. Por comparación, el citado pueblo gaditano recogió más de 1.900 litros por metro cuadrado el año pasado. Otro relativamente cercano, el de Sierra de Luna, en Jimena de la Frontera, superó los 1.600. ¿Y cómo queda Málaga en relación a estas cifras más propias del Norte de España).

Por contagio a este fenómeno encontramos que las nubes descargan con especial predilección en la Majada de las Lomas, un paraje de Cortes de la Frontera: fueron 1.229 litros por metro cuadrado. Por detrás, y con registros superiores a los 1.000, se sitúan el río Genal a su paso por Jubrique, Los Reales (Sierra Bermeja), el trasvase Guadiaro-Majaceite (también en Cortes de la Frontera) y Pujerra.

Una siguiente tanda de lluvias la encabeza el río Turón cuando fluye por Ardales (981 litros). Ojén, Casarabonela y Las Golondrinas (Tolox) también superaron los 900 litros el año hidrológico pasado.

Todos los puntos medidos superaron con creces al año anterior. Pero no todos, a la media histórica. Colmenar, Aljaima (Cártama) y la depuradora del Trapiche (Vélez) se quedaron por debajo.

¿Y cuáles son los lugares menos lluviosos de la provincia? Los tres últimos reseñados. El Trapiche marcó 305 litros por metro cuadrado; Aljaima, 361; Colmenar, 399; el Palacio de la Tinta, en Málaga, 448; la Laguna de Fuente de Piedra, 463, y el río Guadalhorce, en Archidona, 489 litros por metro cuadrado.

La media histórica

Esto con respecto al 2024-25. Eso sí, la media histórica no ofrece diferencias sustanciales en la clasificación de puntos lluviosos. Eso sí, el más húmedo pasaría a ser Los Reales y les seguirían Pujerra y los dos reseñados en Cortes de la Frontera. En el polo opuesto, Aljaima, Torrox y Fahala serían los más secos.

Con el año hidrológico recién iniciado habrá que esperar acontecimientos. Sí hay cierta expectación con el fenómeno de las danas, no sólo por los episodios del 29 de octubre y 13 de noviembre pasados y por los trenes de borrascas de marzo, sino también por el hecho del aumento notable de la temperatura del mar y, por lo tanto, del nivel de evaporación.

Reporta un error