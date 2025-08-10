Ideas para un barrio del futuro en Málaga

Jesús Hinojosa Málaga Domingo, 10 de agosto 2025, 00:29 Comenta Compartir

El año pasado ensayaron con el proyecto de transformación de El Bulto, que estos meses está de actualidad tras desvelarse las tres propuestas que compiten por desarrollarlo, y este año ha tocado el plan para desmantelar el polígono San Rafael y construir en su lugar un nuevo barrio de más de dos mil viviendas. Los alumnos de último curso de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga han vuelto a dar prueba de su capacidad y de los conocimientos aprendidos en este centro planteando sus propuestas para la construcción de edificios en ese ámbito del distrito de Cruz del Humilladero, una operación que, como informó SUR el pasado 21 de julio, ha quedado aparcada ante las dificultades económicas que supone para los empresarios de esta zona el traslado de sus actividades.

El reto que les lanzaron sus profesores era plantear la construcción de un edificio de viviendas en una de las parcelas del plan urbanístico para los suelos del polígono San Rafael, y la mayor parte de los estudiantes de Arquitectura lo han superado con nota. Este periódico ha podido tener acceso a una decena de las propuestas planteadas por los alumnos, unas ideas para el futuro barrio de San Rafael en las que la madera y los elementos prefabricados cobran una notable importancia, en línea con los nuevos parámetros de la construcción que obligan a emplear unas técnicas y materiales más sostenibles.

Con la colaboración de la Cátedra de Arquitectura Ambiental Avanzada Industrializada, creada en colaboración con la empresa Bilba y cuyo objetivo es promover y potenciar actividades de formación, investigación y difusión de la industrialización en vivienda colectiva y asequible, los alumnos han indagado en nuevas materias primas y nuevas formas de disponer las viviendas que buscan el ahorro energético y optimizar al máximo los espacios de cada parcela.

Para ello, muchas de las propuestas apuestan por generar edificios con espacios modulables que pueden sumarse o restarse de cada uno de los hogares planteados, en función de las necesidades de las familias que los habiten. Un nuevo concepto de residencia que se escapa de los rigores del mercado inmobiliario pero que puede ser el futuro de los desarrollos residenciales que están por venir en los próximos años.

Por el momento, este de San Rafael queda a la espera de que existan una mayores garantías económicas para su ejecución. Pero no se descarta su reactivación en el futuro, posiblemente cuando la zona se revalorice, una vez que se desbloquee la operación prevista en los suelos de Repsol que mantienen frenados los recursos judiciales de la plataforma ciudadana que defiende que todo ese espacio se destine a un gran parque urbano.

Proyectos de los alumnos de Arquitectura de San Rafael

¿Cuándo se activará la transformación del polígono San Rafael? En este momento es complicado responder a esa pregunta. En cualquier caso, los alumnos de Arquitectura han puesto a prueba su destreza con la zona que aún ocupan un buen número de naves industriales, con la tutela de los profesores Juan Manuel Sánchez La Chica (coordinador de la prueba), María José Andrade Marqués, Alberto García Marín, Rafael Guevara Lorente, Antonio Vargas Yáñez y Rafael Assiego de la Riva.

