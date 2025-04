Dos estudiantes malagueños, entre los 50 seleccionados en España para un viaje por universidades europeas

Año y medio de pruebas, con test psicotécnicos, supuestos prácticos, vídeos cortos y un proyecto en grupo que debían defender ante un jurado. Esto ha ... sido lo que han conseguido superar con éxito dos jóvenes estudiantes malagueños de 2.º de Bachillerato, que han sido seleccionados entre más de 4.000 candidatos de toda España para formar parte del selecto grupo de los 50 beneficiarios de la 20.º edición del exclusivo programa de becas Europa del Banco Santander y la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.

Se trata del nerjeño Alejandro Puentes Muiños, que cursa 2º. de Bachillerato en la rama científico-tecnológica en el IES El Chaparil de la localidad costera más oriental de la provincia, y Lucas Vialar Aranda, alumno del MIT School de la capital malagueña, que hace el Bachillerato de Ciencias Sociales. Ambos se conocieron personalmente en la última fase del proceso de selección en Madrid, que arrancó cuando cursaban 1.º de Bachillerato. A esa última etapa llegaron los 200 mejores.

Como premio, ambos, de 17 años, participarán, junto a los otros 48 seleccionados, en un viaje de tres semanas por algunas de las principales universidades europeas, en España (Santiago de Compostela y Alcalá de Henares), Reino Unido (Cambridge), Francia (Sorbona) y Bélgica (Lovaina). Serán del 29 de junio al 17 de julio. Antes ambos tienen que terminar 2.º de Bachillerato y enfrentarse a la nueva Selectividad, que este año modifica varios aspectos con respecto a las últimas ediciones. El broche de oro al viaje como embajadores universitarios será una recepción en el Palacio de La Zarzuela por parte de Sus Majestades los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia.

El broche de oro al viaje será una recepción en el Palacio de La Zarzuela por parte de Sus Majestades los Reyes

«Fue un trabajo en grupo, un proyecto de ayuda para los damnificados por la Dana de Valencia», cuenta Puentes Muiños, hijo de un pequeño empresario del sector turístico de Nerja, especializado en el transporte, y una ama de casa y dependienta en una panadería. «Estoy muy orgulloso de que me hayan seleccionado, la verdad es que no me lo esperaba, con más de 4.000 candidatos, y en esa fase final en la que éramos 200 y no sabíamos exactamente qué perfiles buscaban», sostiene el joven nerjeño.

Puentes Muiños quiere estudiar el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas en la Universidad de Málaga, una de las carreras que más nota de corte tienen, al ofertar únicamente 20 plazas. El pasado año fue de un 13,5 sobre 14. El joven nerjeño apenas saca tiempo para sus aficiones, como tocar el piano, un instrumento que empezó a practicar siendo muy pequeño, y el atletismo, habiendo competido con el Trops-Cueva de Nerja en la disciplina de salto con pértiga.

Padre de origen francés

Por su parte, Vialar Aranda es hijo de unos empresarios del sector de la distribución y el comercio internacional de las bebidas alcohólicas. Su padre es de origen francés. Viven en el barrio malagueño de Pedregalejo, y el joven aún no tiene claro si cursará el doble grado de Estudios Internacionales y Ciencias Políticas o el de Estudios Internacionales y Derecho. En ambos casos aspira a matricularse en la Universidad Carlos III de Madrid. La nota de corte también es muy elevada, de 13,425.

«Es muy emocionante saber que soy uno de los elegidos, al principio no era consciente del largo proceso de selección, pero ahora que he sido seleccionado es gratificante, porque a pesar de la dificultad y la alta exigencia, he disfrutado de todo el proceso, he conocido a gente maravillosa, he hecho amigos y he ampliado mis conocimientos», ha asegurado Vialar Aranda, quien como su amigo Alejandro «apenas tengo tiempo para nada con los estudios de 2.º de Bachillerato y la Selectividad». Eso sí, está aprendiendo japonés.

El objetivo que persiguen las Becas Europa es premiar la excelencia de los futuros universitarios y crear una red de universitarios líderes en Europa. Además, se busca fomentar el conocimiento y el respeto hacia la Unión Europea, así como tener la oportunidad de integrarse en el mundo universitario desde muy temprano para desarrollar su talento. Un talento que Alejandro Puentes Miaños y Lucas Vialar Aranda ya han demostrado sobradamente y que les permitirá ser los verdaderos líderes de la Europa del futuro.

Se busca fomentar el conocimiento y el respeto hacia la Unión Europea e integrarse en el mundo universitario

Estos jóvenes, que tienen entre 16 y 18 años, son una auténtica promesa para la sociedad, según el Banco Santander y la Universidad Francisco de Vitoria. Sus inquietudes, su conocimiento, sus valores, su visión sobre el mundo y sus aptitudes les convierten en candidatos para ser profesionales capaces de jugar en un futuro un papel relevante en la sociedad. Por eso se les ofrece también la oportunidad de formar parte de la Escuela de Liderazgo Universitario (ELU), que es otra iniciativa del Banco Santander y la Universidad Francisco de Vitoria.

Se trata de un programa formativo, de cuatro años de duración, que se realiza en paralelo al grado que cada alumno decida cursar. Se intenta formar en liderazgo y potenciar cada uno de sus talentos y capacidades para después retornarlo a la sociedad. La oportunidad de forma parte de la ELU también se ofrece a los 200 últimos candidatos del programa que han mostrado sus altas destrezas y que se han quedado a las puertas de obtener una de las Becas Europa. La última vez que hubo dos malagueños entre los 50 seleccionados finales fue en 2022, con Isabel María Muñoz Ruiz, del IES Mediterráneo, e Ignacio Arocena Quesada, del colegio Ecos de Marbella.