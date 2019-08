Pasaje Compositor Lehmberg Ruiz: fumigación con limpieza Numerosas cucarachas invaden la calle en pleno centro. COSAS DE LA CIUDAD ANDRÉS SAMPER Sábado, 17 agosto 2019, 16:25

Vecinos y propietarios de establecimientos ubicados en el Pasaje Compositor Lehmberg Ruiz han pedido que los planes de fumigación del alcantarillado para combatir las plagas de cucarachas vayan acompañados de una actuación inmediata de limpieza para evitar que los insectos lleguen a acumularse sobre el pavimento, lo que según denuncian, ocurrió durante la última intervención en la zona, como se aprecia en las fotografías. El propietario de un bar cercano avisó a los servicios de Medio Ambiente pero, según afirman, nadie se presentó allí para hacer desaparecer el gran número de insectos que se amontonaron en la calle.

Alcantarilla por la que salen.

Según cuentan los vecinos, los insectos empezaron a salir por una alcantarilla de la calle mencionada, no saben si por el calor tan intenso del día o por algún problema en el subsuelo, pero resultó ser algo significativo al tratarse de una vía con bastante tránsito de personas en el Centro. «Es una asquerosidad, me parece indecente que no haya venido nadie al momento para solucionar esto; se trata de algo antihigiénico», criticó Laura López, vecina de la zona. Los dueños de establecimientos esperan que no se repitan estas situaciones, que según sostienen, repercuten en el tránsito de personas por la citada calle y afecta a los negocios existentes en la zona.