La ordenanza que evitará pedir licencias para obras menores en Málaga entrará en vigor el próximo martes Urbanismo anuncia que la normativa será publicada el próximo lunes en el Boletín Oficial de la Provincia JESÚS HINOJOSA Málaga Viernes, 7 junio 2019, 15:19

El próximo martes entrará en vigor la ordenanza que eliminará la necesidad de solicitar permiso para la ejecución de obras menores en las viviendas y las comunidades. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha anunciado que la nueva normativa será publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia, por lo que comenzará a aplicarse desde el martes. La ordenanza elimina la obligación de tramitar licencias o presentar declaración responsable para obras de escasa entidad en el interior de viviendas y en zonas comunes de edificios de pisos, como por ejemplo la reparación puntual de instalaciones, sustitución de sanitarios, carpintería y cerrajería interior, pintura, solería, revestimientos interiores o sustitución de ascensores, siempre que no se ejecute, sustituya o elimine tabiquería y no afecte a edificios o lugares con protección.

Además, este nuevo escenario jurídico incrementa de 31 a 49 los supuestos en los que podrá realizarse una obra mediante la presentación de una declaración responsable. De este modo, en relación al total del tipo de obras contemplado (setenta), Urbanismo espera que más de dos tercios pasen a tramitarse en un solo día.

Sí seguirán requiriendo una licencia de obras aquellas que necesiten un proyecto técnico (visado o no), las que contemplen la redacción de una memoria descriptiva y gráfica, y las que no se encuentren dentro de los supuestos para los que no se exige licencia ni declaración responsable por su ubicación.