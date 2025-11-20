Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de Mahos, Javier Frutos, junto al presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto.
MAHOS nombra asociado de honor a Unicaja Baloncesto

Una distinción honorífica que reconoce el compromiso del club con los valores que comparten la hostelería y el deporte, y su aportación a la proyección de la imagen de Málaga

SUR

Málaga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:05

La Asociación de Hosteleros de Málaga, MAHOS, ha nombrado asociado de honor al club Unicaja Baloncesto, una distinción honorífica en agradecimiento a una institución, ... que va más allá de lo deportivo, y que ha sabido proyectar la imagen de Málaga dentro y fuera de nuestras fronteras.

