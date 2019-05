La Guardia Civil celebra su 175 aniversario con el rescate de Julen en la memoria

Los uniformes están planchados, los tricornios relucen. Todos se mantienen firmes, incluso los perros de la Unidad Canina, que permanecen sentados junto a sus guías, en alerta, cuando suena la corneta que da paso a las autoridades. La Comandancia de la Guardia Civil de Málaga se ha vestido de gala este martes para celebrar el 175 aniversario de la fundación del cuerpo, un día especial lleno de simbolismo y solemnidad. Pero, más allá de la reafirmación de los valores de la Benemérita, la celebración ha estado marcada de forma muy profunda por el rescate de Julen el pasado mes de enero. «El esfuerzo colectivo que supuso nos unirá a todos, creo que de por vida», aseveró en su discurso el coronel jefe de la comandancia, Jesús Esteban Gutiérrez.

Por eso el acto central de la celebración ha sido la entrega de un tricornio por parte de distintos mandos de la Guardia Civil a distintos participantes del rescate de Julen. Bomberos, ingenieros, ingenieros de caminos, de minas, técnicos de carreteras y varios profesionales han recibido este obsequio, con especial aplauso para Yolanda Alcaide, propietaria de la vivienda de Totalán en la que los responsables del operativo montaron el puesto de mando. A todos ellos se ha dirigido Esteban: «Queremos decir a todas las personas que nos ayudaron que para nosotros es como si pertenecieran a esta corporación. Es como si fuesen compañeros… si quieren les podemos poner una taquilla en nuestros vestuarios».

El acto ha contado con la presencia de la práctica totalidad de representantes políticos de Málaga: el alcalde en funciones, Francisco de la Torre; la subdelegada del Gobierno en funciones, María Gámez y el presidente en funciones de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, han participado en el aniversario. También han acudido distintas personalidades del ámbito jurídico y policial, como el comisario provincial de Málaga, Javier Peña Echevarría. Todos ellos han asistido a las palabras del coronel jefe, que ha elevado una defensa de la Guardia Civil, especialmente en los tiempos que corren: «Hoy en días es más necesaria que nunca». Ha asegurado que seguirán luchando «contra las mafias del contrabando», «contra el terrorismo hasta la última consecuencia» y por mantener la inviolabilidad de las fronteras españolas. «Seguiremos haciendo nuestro trabajo lo mejor que podamos con los recursos que dispongamos (...) mantendremos nuestro carácter benemérito atendiendo al ciudadano por tierra mar y aire».

María Gámez ha definido a la Guardia Civil durante su intervención en el acto como «enorme y ejemplar». «Sois el primer sostenedor de la tranquilidad y la seguridad pública». Considera que una Benemérita «fuerte» es «esencial» para el bien del Estado y de la sociedad malagueña. Además, la subdelegada también ha tenido en su recuerdo el rescate de Totalán: «No puedo sentirme más orgullosa por vuestra entrega».

Una vez ha finalizado el acto central y se han entregado los tricornios, se ha celebrado un solemne acto en recuerdo por los caídos del cuerpo. Una corona de flores, salvas al aire y un poema han emocionado al cuartel del Arroyo de los Ángeles en el momento más intenso de la mañana. Posteriormente se ha entonado el himno del Instituto Armado –«¡Viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley, viva honrada la Guardia Civil!»– y los distintos grupos se han retirado para desfilar por el interior del cuartel. Tráfico, GREAS, GEAS y otras unidades han mostrados su vehículos y medios, precedidos por el sobrevuelo de un helicóptero.

Tras una foto de familia, el acto ha concluido, pero el espíritu de celebración se ha mantenido varias horas en las que los veteranos del cuerpo han recordado algunos momentos de sus años de servicio.

Comandante David: «Lo más bonito es levantarse cada día con la ilusión de trabajar por la Guardia Civil»

Desde 2004 viste el uniforme verde, y es su mayor motivación.

–¿Qué momento de sus 15 años en el cuerpo recuerda como el más bonito?

–Lo más bonito es levantarse cada día con la ilusión de trabajar por la Guardia Civil y por España. No puedo decir un solo día porque hasta hoy no he perdido la ilusión de levantarme a diario a trabajar.

–¿Cómo es la relación de la Guardia Civil con la sociedad malagueña?

–Es genial, tanto como con el ciudadano a diario como con las instituciones políticas, las corporaciones locales… hay una hermandad tremenda, incluso con la prensa.

Capitán Bartolomé Moya: «Todos los guardias civiles nos sentimos como uno solo durante el rescate de Julen»

Lleva casi cuarenta años sirviendo en la Guardia Civil y en sus recuerdos se mezclan momentos muy duros junto a otros más agradables. Lleva dos años como capitán de la compañía de Coín.

–Cuarenta años dan para mucho. ¿Qué es lo que más le ha marcado?

–Un atentado que hubo en Pamplona, una mujer de la oficina de Correos sufrió la explosión de un paquete bomba. También recuerdo otro ataque que hubo sobre una tanqueta de la Guardia Civil que hacía el traslado de los guardias civiles a prisión y a algunos servicios. Esos dos momentos son los más trágicos que he vivido.

–¿Y cuál es el momento que más alegría le ha producido?

–Diría que el rescate de Julen, aunque yo no he participado. Todos los guardias civiles de Málaga nos hemos sentido como uno y hemos cooperado en la medida de nuestras posibilidades.

–¿Cómo tratan a su compañía en Coín?

–En Coín nos quieren a muerte, se podría decir así. La relación tanto con el Ayuntamiento como con los vecinos, Protección Civil y las hermandades es muy buena.

Capitán Salvador Jiménez: «De las experiencias negativas surge un sentimiento de unidad y responsabilidad»

Es el capitán al mando de la compañía de Vélez-Málaga y su participación en el rescate de Julen fue determinante. Por ello, durante el acto del 175 aniversario ha recibido una medalla por el valor de su trabajo.

–¿Cómo se siente al recibir esta condecoración?

–Me siento contento, por supuesto, también orgulloso. Contento como profesional de la Guardia Civil y orgulloso no solo en mi nombre sino porque yo represento a muchas personas de la compañía de Vélez-Málaga y pienso que el reconocimiento que me hacen no ha sido solo por mi labor, también por la de un conjunto de personas que ha trabajado bien. Por ello agradezco a nuestro director y nuestra cadena de mando que nos hayan tenido en cuenta, y agradezco a mis compañeros que me ayuden en el día a día.

–¿Qué significa para usted el 175 aniversario del cuerpo?

–Para mí es muy importante, entré con 16 años en la Guardia Civil, mi padre era guardia, ya provenía de los cuarteles y he tenido la suerte de vivir el 150 aniversario en activo, de cabo primero en Vélez-Málaga, y 25 años después el 175 de capitán, por lo que para mí es muy importante al igual que para mi familia. El ocho de septiembre cumpliré 36 años en el cuerpo.

–¿Hay algún día de servicio que recuerde con especial intensidad, ya sea por bueno o por malo?

–Por bueno me quedo con poder levantarme todos los días y tener ganas de seguir trabajando y ayudando. Por malas he tenido muchas experiencias, me ha tocado vivir el asesinato de Sonia Carabantes, la caída del puente de la autovía en Almuñécar y el rescate de Totalán. Son desgracias, experiencias muy negativas, pero de ahí saco que nos enriquece personalmente y que de eso surge un sentimiento de unidad, responsabilidad y ayuda.