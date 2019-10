«El cáncer de mama no va a poder conmigo. Desde que en noviembre de 2018 me diagnosticaron el tumor, en ningún momento he pensado que me voy a morir por ese motivo», dice con seguridad y entereza Eva Gil, una mujer que lleva casi un año haciendo frente a su enfermedad. «Soy fuerte y muy positiva. Tengo una hija de 14 años y no puedo permitir que me vea mal o hundida. Sé que los tratamientos han avanzado y que son cada vez más eficaces y que hay mucha investigación», afirma Eva, que es una de las mujeres que acuden a la sede provincial de la Asociación contra el Cáncer (AECC) para recibir ayuda psicológica y fortalecerse físicamente a través de ejercicios de gimnasia. Esa asistencia se ofrece de forma gratuita a través del programa 'Mucho por vivir', que, además de apoyo psicológico, cuenta con talleres de manualidades, relajación, cuidados estéticos, consejos nutricionales, etcétera, explica la directora médica del centro de la AECC en Málaga, Felisa Rodero. Hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama.

Eva Gil le ha tomado el pulso al cáncer y no piensa flaquear. Tras el diagnóstico del tumor de mama, se sometió a 10 sesiones de quimioterapia. En julio, fue operada en el Hospital Materno, donde le practicaron una mastectomía y le extirparon 26 ganglios del brazo izquierdo, de los que 11 estaban afectados. Además del tumor de mama, tenía metástasis en el hígado, que ha desaparecido tras el tratamiento con quimioterapia. La semana pasada Eva acabó con las sesiones de radioterapia que le han dado después de la intervención quirúrgica. La reconstrucción del pecho que le quitaron se llevará a cabo en unos dos años, ya que en su caso no estaba indicado que se llevará a cabo a la vez que le extirpaban la mama.

Las enfermas reciben terapia psicológica y participan en talleres gratuitos de gimnasia, manualidades, relajación y cuidados estéticos

Eva se enteró de que la AECC tiene programas gratuitos de ayuda a las pacientes por una voluntaria que le informó de ello en el Materno. «Acudo los martes a clase de gimnasia, que me vienen muy bien para fortalecer el brazo. Ahora ya lo muevo mejor y he ganado en flexibilidad», relata. Asimismo, aunque es una mujer fuerte y vitalista, reconoce que a veces pasa por «momentos de bajón». La ayuda psicológica que la dan en la AECC le sirve para mejorar su estado anímico. «Los consejos de un profesional de la psicología son muy importantes. A la psicooncóloga le cuentas cosas que a tu familia no le dices para evitarle sufrimiento», asegura Eva Gil.

Tener buen ánimo

La experiencia vivida le permite afirmar que acudir a la sede en Málaga de la AECC le sirve de mucho. Por un lado, para ser fuerte y salir adelante. «No hay que dejarse asustar por la palabra cáncer. El cáncer se puede vencer», señala. Por otro lado, le hace estar en contacto con mujeres que han pasado por lo mismo que ella, a las que aconseja de la importancia de mantenerse positivas y afrontar la enfermedad con buen ánimo.

Mujeres, en un taller de manualidades de la Asociación contra el Cáncer. / SUR

A Marina, otra mujer operada de cáncer de mama, la vida le dio un vuelco completo el pasado 2 de septiembre, día en que le diagnosticaron el tumor. «Cuando te comunican la noticia se te hunde todo, te encuentras perdida. Debes hacer frente a una vida distinta», explica Marina, que ha encontrado en la Asociación contra el Cáncer un soporte. «El primer día que viene me hallaba anímicamente muy mal, estaba destrozada. Ahora estoy mejor gracias a la ayuda psicológica que he recibido», pone de manifiesto esta paciente, que fue operada en el Materno el 4 de octubre. «Anímicamente, voy aceptando mi situación. Siempre he sido una mujer activa y con muchos proyectos por delante. De pronto, te encuentras con el cáncer y todo te cambia para ti y para tu familia», señala. Y añade que está muy agradecida al apoyo recibido en la Asociación Española contra el Cáncer de Málaga.