El Ayuntamiento abrirá seis baños públicos permanentes en el Centro Modelo de baños públicos instalado por una empresa española. :: sur Los nuevos urinarios saldrán a licitación en los próximos meses y se instalarán en el Paseo del Parque y en el entorno de la plaza de la Merced JUAN SOTO MÁLAGA. Lunes, 10 junio 2019, 00:02

El Ayuntamiento de Málaga va a instalar seis baños públicos de forma permanente en el Centro. Casi un año después de aprobarlo en Pleno, y de forma más comedida de lo inicialmente previsto, el área de Servicios Operativos está ultimando el pliego de condiciones para sacar a concurso en los próximos meses los tres primeros módulos permanentes (cada uno es doble) que se ubicarán en Málaga para atender a la demanda de vecinos y turistas.

Según ha podido saber este periódico, el área ha encontrado de momento tres ubicaciones de gran paso turístico y en donde no se perjudica a los vecinos. Dos de los módulos se instalarán a lo largo del Paseo del Parque, y el tercero en el entorno de la plaza de la Merced. Al parecer, el proceso está siendo más complejo de lo previsto inicialmente porque el Ayuntamiento ha tenido que encontrar ubicaciones que no afecten a los vecinos y en donde posteriormente no vayan a producirse quejas.

Según detallaron técnicos municipales durante un encuentro con vecinos, la actuación también se ha retrasado porque se trata de una actuación que tiene un coste elevado, ya que el servicio de mantenimiento debe ser continuo y eso es muy costoso. «Si no se realiza un mantenimiento regular, la imagen de la ciudad podría quedar dañada», reconocieron.

La instalación de estos aseos públicos salió a relucir el pasado mes de julio durante una comisión de Medio Ambiente. Allí, la concejala Teresa Porras anunció que se iban a instalar (inicialmente) ocho baños permanentes para contestar a una moción que presentaba la edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos. Anunció que la licitación saldría por 170.000 euros e incluiría la adquisición y mantenimiento por tres años de los ocho aseos autolimpiables. No obstante, antes de decidir la ubicación definitiva, Porras se comprometió con Ramos a reunirse con los guías turísticos para valorar los lugares dónde ponerlos.

Para defender esta necesidad, en aquella ocasión intervino la guía turística Tania Ruth Schoham para hablar de que sus grupos de personas de la tercera edad sufrían mucho no poder ir al baño cuando realizaban las visitas a la ciudad. «Hay veces que vamos a la Merced y cuando son unos 40 pagamos dos euros por cada bar para que puedan entrar al baño», explicaba.

En la actualidad, los únicos baños públicos que hay en la ciudad son los que se ubican en los aparcamientos municipales y en el interior de los mercados, aunque su horario de apertura y facilidad de acceso no son lo suficientemente adecuados para los turistas que visitan la ciudad. Además, pese al mantenimiento diario que se realiza de estos servicios, las quejas por el aspecto que presentan son frecuentes, por lo que desde el Consistorio apuestan por un servicio de limpieza más continuado.