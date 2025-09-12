En directo: rueda de prensa del FBI sobre el asesinato de Charlie Kirk
Bruno Vergara
Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:06
16:23
Spencer Cox, gobernador de Utah
«Quiero compartir unos pensamientos con ustedes: he escuchado a la gente preguntar por qué nos hemos implicado tanto en esto cuando hay tantos casos de violencia. El asesinato político de Kirk es un ataque a todos nosotros, a nuestros ideales. Atenta contra los cimientos de lo que somos. La violencia política es distinta al resto. Charlie Kirk ejercía su derecho a la expresión. La gente tiene que saber que se puede hablar con libertad. Por eso este caso es tan importante».
16:23
Kash Patel, director del FBI
«El público exigía que fuéramos rápidos en resolverlo y lo hemos hecho. Vamos a seguir recabando información, si hay alguna otra persona implicada. A mi amigo Kirk, descansa en paz, lo tenemos».
16:22
Kash Patel, director FBI.
«Hicimos público el vídeo del sospechoso y en 34 horas le hemos detenido en tiempo récord. Esto no se hubiera podido hacer sin la colaboración policial y de la ciudadanía. Anoche ya teníamos más de 7.000 pistas. Hoy tenemos más de 11.000. Cada pista será analizada».
16:22
Los investigadores tambien entrevistaron al compañero de cuarto de Robinson. Este declaró que su compañero tenía mensajes en Discord en el que tenía la necesidad de recuperar un rifle que había dejado en un arbusto.
16:18
«En el vídeo también se observa que el hombre va con una camiseta granate y una gorra negra con un logotipo »
16:17
«Los investigadores analizaron imágenes en vídeo de la vigilancia de la Universidad de Utah e identificó a Robinson llegando a la universidad en un coche Dodge challenguer gris aprosimadamente a las 8.29 A. M.»
16:15
Según informa el FBI, un familiar de Robinson dice que este les había «confesado o insinuado» que había cometido el incidente.
16:14
El asesino de Charlie Kirk es presuntamente Tyler Robinson, de 22 años y residente en Utah
16:09
El encargado de hablar para los medios es el gobernador de Utah Spencer Cox
16:09
Buenas tardes,
Acaba de comenzar la rueda de prensa del FBI para informar sobre el asesino de Charlie Kirk.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.