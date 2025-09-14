El Sexmo: la aldea de Cártama que recuerda a su primer vecino En las últimas décadas esta pedanía ha incrementado notablemente su población por su situación cercana al Málaga TechPark

Javier Almellones Málaga Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:06 Comenta Compartir

Es el tercer núcleo en población de Cártama y se está convirtiendo en los últimos años en una de las aldeas más buscadas para residir, ya que puede ser un lugar idóneo para vivir para quienes trabajan en casa en el Málaga TechPark. El Sexmo es una pedanía que ronda los mil quinientos habitantes que está muy cerca de Estación de Cártama.

Llama la atención su nombre, que podría hacer referencia al antiguo impuesto real que tenían que pagar los arrieros que transitaban por el Camino Real a Málaga. Con esa denominación se alude a la sexta parte de algo.

Como núcleo de población no tiene poco más de un siglo de historia. No se sabe cómo empezó a crecer como aldea, pero sí quién fue su primer habitante, José Martín Pérez, que respondía al apodo de 'Panseco'. Según cuentan las crónicas, este agricultor, nacido en 1888, vivía en una modesta choza de palma. Su mote parece ser guarda relación con lo que respondía cuando le preguntaban que llevaba tras terminar su jornada en el campo. Hoy se le recuerda en El Sexmo con un paseo urbano que lleva su nombre.

Mosaico en la entrada del casco urbano que alude a los verdiales. Abajo, una de las calles del centro de esta aldea y paseo dedicado a 'Panseco'. J. A.

Pero cuando realmente comenzó a configurarse como aldea no fue hasta más tarde. En concreto, en la década de los años sesenta del siglo pasado se construyó allí un canal para riegos y, paralelo a éste, un camino para acceder al mismo. A ambos lados se fueron construyendo las primeras viviendas de este núcleo rural. La construcción del citado carril supuso un punto de inflexión para el aumento de población, ya que hasta entonces quienes quisieran llegar hasta El Sexmo sólo lo podían hacer por el cauce seco del arroyo de Torres, un afluente del Guadalhorce, que ocasionalmente podía tener crecidas.

No se sabe cómo empezó a crecer como aldea, pero sí quién fue su primer habitante, José Martín Pérez, que respondía al apodo de 'Panseco'

Otro salto cualitativo importante para los habitantes de esta barriada cartameña tuvo lugar a finales del siglo pasado, cuando la por aquel entonces Confederación Hidrográfica del Sur cedió las competencias sobre la carretera de acceso al Ayuntamiento de Cártama. Esto propició que se construyeran allí más viviendas, ya que llegar hasta allí desde Málaga o Cártama resultaba mucho más fácil.

Esta aldea, que tiene una pequeña parroquia, ha visto crecer exponencialmente su población en las últimas décadas. Por un lado, están las viviendas que están en el propio núcleo y, por otro, las distintas casas construidas en el entorno, sobre todo al norte. Entre ellas hay incluso casas adosadas en zonas residenciales y varios alojamientos rurales.

Restaurantes y comercios

Hoy en El Sexmo se pueden encontrar varios establecimientos de restauración y comerciales. Entre los primeros está el restaurante Gálvez, en la parte alta del núcleo, donde son famosas sus carnes a la brasa. En su entorno también hay varios bares donde se puede tapear o desayunar. Además, se pueden hacer comprar en otros negocios locales, como una carnicería, un pequeño supermercado o incluso una tienda de segunda mano.

La aldea está muy cerca de Estación de Cártama, de tal modo, que casi puede ser un apéndice de este núcleo de población. De hecho, muchos vecinos van a hacer allí buena parte de sus compras, así como otras gestiones.

En su día a día, esta pedanía, que es muy conocida por los aficionados a la bicicleta por ser lugar de paso para adentrarse en la sierra cartameña, suele ser de lo más tranquila. Eso sí, también tienen citas importantes como las fiestas dedicadas a la Virgen María, en torno a cada 12 de septiembre.

Comenta Reporta un error