Indignación en Genalguacil por el corte de la carretera durante sus fiestas: «Si nos quieren retar que lo hagan»

Indignación y enfado. Así define el estado de ánimo del alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, tras conocer que este fin de semana, coincidiendo con ... las fiestas patronales del municipio, se celebrará el tradicional rally de Subida a Peñas Blancas, que se encuadra dentro del Campeonato Provincial de Automovilismo, en la carretera que une Estepona con el pueblo. Esto supondrá el cierre temporal de dicha vía, dificultando el acceso al casco urbano y obligando a realizar desvíos de hasta 40 minutos para llegar al municipio.

El alcalde de esta localidad malagueña, ubicada en la Serranía de Ronda, ha arremetido con contundencia contra la Diputación de Málaga, varios ayuntamientos de la comarca y la Federación Española de Automovilismo, a quienes responsabiliza de permitir esta situación. Herrera ha calificado lo ocurrido como un «abuso de poder» y ha recordado que el año pasado, cuando ya se produjo una coincidencia similar, se acordó que no volvería a repetirse.

«Ahora viene la Federación Española de Automovilismo y no quiere mover la fecha. Es un atropello. Tenemos el mismo derecho que cualquier otro municipio a celebrar unas fiestas dignas», ha declarado el regidor, visiblemente molesto. Considera que lo sucedido es «muy triste» y ha añadido que en octubre del año pasado se inició el diálogo para evitar este solapamiento, proponiendo que la prueba se celebrara en marzo. «En enero se habló de las fechas de la feria, y el 30 de enero me entero por la prensa de que coincide. Intenté hablar con el coordinador para moverla, pero no se ha hecho nada», lamenta.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha convocado una manifestación pacífica pero firme este sábado, 26 de abril, a las 13:00 horas, en el inicio de la subida a Peñas Blancas, en el término municipal de Estepona, junto a la Venta Los Reales. Herrera ha asegurado que esta protesta es solo el principio: «Es la gota que ha colmado el vaso. Si nos quieren dividir entre las prioridades de las ciudades y los pueblos, no lo van a conseguir. Ahora sí vamos a hacer campaña, ahora sí nos van a tener que mirar a la cara. Si nos quieren retar, que lo hagan».

Críticas a la Diputación

También ha criticado duramente a la Diputación de Málaga, a la que acusa de autorizar el uso de la carretera sin consultar al Ayuntamiento de Genalguacil. «Es una traición por parte de todos, pero aseguro que esto no vuelve a pasar. Por ahí no pasa nadie», afirmaba con contundencia. Añadió además: «Me gustaría que la gente de la Diputación tuviera el valor de venir a la plaza y explicar esto a los vecinos. Son muy valientes en la Costa del Sol, pero solo vienen aquí para molestar y atropellarnos».

Desde la Diputación de Málaga, por su parte, han aclarado a SUR que su papel en el evento es únicamente el de patrocinador, sin competencias en la organización ni en la elección de la fecha, que es fijada por la Federación Española de Automovilismo. Además, aseguran que no recibieron una solicitud oficial por parte del Ayuntamiento hasta el pasado lunes y que los cortes de carretera serán parciales y en horarios determinados, comunicados con antelación. También subrayan que la prueba se celebra desde hace años y que en otras ocasiones ha coincidido con las fiestas locales sin generar conflictos.

Finalmente, Miguel Ángel Herrera también dirigió sus críticas a la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, a quien reprocha no haber defendido a los municipios del Valle del Genal. «Solo nos utiliza para defender su imagen», apuntó. Y lanzó un mensaje a toda la comarca: «Mañana sabremos quién está aquí por intereses políticos y quién realmente defiende a su pueblo. Esto no va de partidos; es un ataque frontal a los pueblos».