El doctor que cuidó de Guadalteba

Quedaban dos años para 1950. En la casa número 27 de la Calle Real de Sierra de Yeguas nació Manuel Bernal, un joven que desde sus etapa preuniversitaria se dejó seducir por la idea de ser médico. Cursó sus estudios en Málaga, Ronda y en la Facultad de Medicina donde se graduó en 1972. Su tesón y esfuerzo le llevaron a ser calificado como el número uno a en las oposiciones a cuerpos de médicos titulares tras examinarse en Madrid. No obstante, su vocación y convicción estaban por encima de cualquier mérito, por lo que no dudó en escoger la medicina de cabecera, familia y rural, una especialidad que le llevó de nuevo a su comarca de Guadalteba, donde ejerció, entre otros, en el centro de salud de Sierra de Yeguas que desde ayer lleva su nombre tras un homenaje celebrado diez meses después de su fallecimiento.

Según recuerda su hijo, que comparte nombre con su padre, su elección estaba fundamentada con la concepción que tenía de la medicina como una disciplina «cercana» y que debía fundamentarse en el seguimiento a largo plazo del paciente. «Cuando le pregunté por qué eligió esa especialidad me explicó que dudó entre ginecología y familia, pero se declinó para estar lo más cerca posible de las personas;siempre ha reivindicado que desde la medicina rural se pueden hacer muchas cosas para mejorar la vida de la gente». Manuel hijo, que ahora es enfermero, pasó muchas horas de su infancia junto al doctor, en la consulta. «Él me decía:'ver, oír y callar';algunas veces comentaba conmigo casos en los que no había hecho falta emplear ningún método clínico porque el paciente tenía un problema de otro tipo y necesitaba ser escuchado».

El doctor Bernal consiguió prolongar dos años su jubilación, sentando cátedra para otros médicos de familia. «Amaba su trabajo, era una parte imprescindible de su vida». Se retiró, abandonando su consulta como siempre, puntual, a las tres de la tarde en el Centro de Salud de Campillos. Su primer destino fue esa misma localidad –se lo asignaron escribiéndolo en una cajetilla de tabaco–, tras la que ejerció en Pizarra, Palenciana, Moriles y Sierra de Yeguas (catorce años), antes de volver al pueblo en el que todo empezó, donde también le rindieron homenaje en su despedida.

Desde ayer, el centro de Sierra de Yeguas lleva su nombre y una placa conmemorativa preside el acceso principal. Porque, además de Médico, Bernal se sentía orgulloso de ser serrano y profesaba un «amor incondicional» a su tierra, tal y como su hijo expresó en el discurso que pronunció durante el acto celebrado en las instalaciones sanitarias.

Este cariño especial por su pueblo natal lo expresó en vida durante las fiestas patronales de 2015 en las que recitó como pregonero un 'canto' compuesto de su puño y letra. «Sierra de Yeguas, te quiero como tú eres. / Tú no necesitas playa ni luz. /Te ilumina cuando duermes, / el cerro de la cruz», elogiaba en su poema. Ahora, la familia de Bernal (cuatro hijos) y los vecinos de Sierra de Yeguas recordarán a un hombre que eligió estar cerca del paciente y marcar la diferencia en vez de perseguir aspiraciones y diplomas.