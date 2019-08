El techno se adueña del Cortijo de Torres Eduardo Nieto La noche del viernes estuvo cargada de baile y calidad musical por la presencia de 'We are not Dj's' y Les Castizos, dos reputados dúos malagueños de música electrónica PABLO ZORRILLA Sábado, 24 agosto 2019, 11:42

El ambiente estaba relajado al comienzo, pero conforme transcurría el concierto llegaba más y más gente a la Explanada de la Juventud, convirtiéndose lo próximo al escenario llegada la madrugada en una auténtica fiesta similar a la de un festival. A lo largo de la noche sonaron diferentes géneros, desde canciones de techno y dance producidas por los propios artistas, como es el caso de 'Les Castizos', hasta remix de clásicos de pop, indie, house y rock, principalmente.

El primer dúo en pinchar fue 'We are not Dj's', considerados por los lectores de la revista RockDelux mejor Dj Nacional en 2016, 2017 y 2018. La pareja se compone de Yolanda Romero y Paco Troyano, quienes cuentan con un largo recorrido de festivales – más de cincuenta, entre ellos el Arenal Sound – se turnaron varias veces al pinchar la sesión y parecían estar cómodos sobre la tarima durante más de la hora y media que mezclaron canciones de artistas como Skrillex, Queen, Bad Bunny y C. Tangana, entre muchos más.

Dj's como David Van Bylen, James Murphy, 2many Dj's y Dj Shadow, son sus algunos de sus referentes, pero según declararon en una entrevista a la revista Mondo Sonoro, es difícil un disco con un denominador común a todas las sesiones, ellos solo aprovechan los conocimientos de los músicos y les dan ritmos que hipnoticen al público y lo hagan bailar sin parar.

Paco Troyano se subió en varias ocasiones a la mesa y alzó los brazos animando a los asistentes, quienes fueron testigos de dos explosiones y lluvias de confeti. Los brincos de quienes bebían reunidos en el botellón se pronunciaban cada vez más, y la zona habilitada para hacerlo sobrepasaba con creces a otros días en número de asistentes.

El siguiente grupo en subirse al escenario se hizo de rogar varios minutos y comenzó con un poco más de espectáculo que el anterior. «¡Qué pasa mi gente de Málaga, vamos arriba que hoy retumba la feria!», gritaba por el micrófono Víctor Roldán eufórico acercándose al público. Fali Sotomayor, el otro integrante, vestía una camiseta negra estampada con unas letras en las que se leía: I love techno, y mezclaba con una mano subido en la mesa literalmente, con sus gafas de sol puestas, y con la otra mano mostraba una botella del licor Jagermeister, que junto a marcas como 'Vans' patrocinan algunos de sus eventos.

Su estrecha relación con la moda se hace visible con sus tatuajes en este dúo que comienza hace nueve años a pinchar en la Sala Toulouse, del centro de Málaga, donde unos meses después organizaron su propia fiesta, Castizo Club. Con su estilo tan espontáneo y desenfrenado han conseguido llegar hasta Vladivostok (Rusia), Reino Unido, Francia y República Dominicana, pasando por los festivales con más caché de España, siendo residentes de discotecas conocidas y precediendo como teloneros a David Guetta en Marbella.

Y no solo destacan como músicos, pues cuentan con su propia línea de ropa de surf y skate y colaboran con el proyecto creado por Ron Barceló, 'Vive Ahora Talent', que conecta Dj's con jóvenes talentos. Sus principales influencias musicales son Daft Punk, Nirvana, Major Lazer, Albert Nevé y The Zombie Kids, entre otros aristas. Además, desde 2015 son productores de los temas de sus conciertos.