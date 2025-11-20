Urbincasa afianza su presencia en Málaga con un tercer proyecto residencial

Málaga se ha consolidado como uno de los destinos residenciales más atractivos del sur de Europa. Su equilibrio entre calidad de vida, conectividad internacional y ... clima privilegiado la convierten en un imán para familias e inversores extranjeros. Este contexto llevó a Urbincasa, promotora cartagenera con más de medio siglo de trayectoria mediterránea, a establecer su presencia en la provincia en 2023.

Iniciada en 1967 por los fundadores de Zamora Company, Urbincasa representa una de las historias más sólidas del sector inmobiliario español. Durante 57 años ha desarrollado proyectos en Costa Blanca y Costa Cálida, construyendo una reputación basada en calidad constructiva y compromiso territorial. Con 50 millones de euros de facturación media y posicionada entre las principales promotoras del arco mediterráneo, afianza su estrategia en Málaga.

«La Costa del Sol es un territorio natural de desarrollo», explica su CEO, Francisco José Cervantes Tous. «Llevamos décadas entendiendo cómo se vive en el Mediterráneo, qué buscan las familias, cómo se integran los desarrollos en el paisaje. Málaga nos permite aplicar esa experiencia acumulada en un mercado maduro y exigente».

Francisco José Cervantes, Tous, CEO de Urbincasa.

La presencia de Urbincasa en Málaga no es coyuntural. La empresa ha identificado un ecosistema completo: administraciones comprometidas con urbanismo sostenible, tejido constructor cualificado, y una visión que trasciende lo turístico.

El modelo de Urbincasa, basado en desarrollos que entienden el contexto local, se materializa ya en la provincia. Frente a estrategias cortoplacistas, la compañía apuesta por proyectos que maduran en el tiempo y generan valor sostenido. Esta filosofía está demostrando su validez en la Costa del Sol.

La empresa valora especialmente la integración lograda con el tejido empresarial e institucional malagueño, particularmente en Estepona y Casares, donde la acogida de las administraciones locales y del sector empresarial ha sido determinante. «No hemos venido a imponer modelos foráneos, hemos venido a aprender y a colaborar», subraya Cervantes. «Nuestro objetivo desde el primer día ha sido integrarnos en ese ecosistema aportando experiencia, solvencia y visión de largo plazo».

Tras tres años de actividad, Urbincasa ha materializado su apuesta con tres proyectos residenciales. El primero de ellos se encuentra actualmente en fase de finalización, consolidando la presencia real de la compañía en el mercado malagueño. Este arraigo se refleja también en la apuesta por la infraestructura local: la empresa ha establecido su estructura operativa en la zona contratando profesionales del territorio. Estos desarrollos reflejan la búsqueda constante de los estándares de calidad constructiva, diseño y eficiencia energética que caracterizan a la promotora.

El momento elegido para entrar en el mercado malagueño ha resultado estratégicamente acertado. El sector inmobiliario en la Costa del Sol está en una fase de madurez donde la diferenciación pasa por la propuesta de valor integral. Precisamente los atributos que Urbincasa aporta desde su origen.

«Nuestros 57 años de historia son nuestra mejor carta de presentación», concluyen desde Urbincasa. «En un sector donde muchas empresas aparecen y desaparecen con los ciclos, nosotros representamos continuidad, compromiso y capacidad de cumplir lo prometido. Eso es lo que queremos aportar a Málaga: la tranquilidad de trabajar con quien tiene un legado que cuidar y un futuro que construir».

La presencia de Urbincasa en Málaga representa la consolidación de una empresa que ha hecho del Mediterráneo su territorio natural. Con casi 60 años de experiencia como respaldo, tres años de actividad local y tres proyectos en desarrollo —uno de ellos próximo a entregarse—, la promotora cartagenera se posiciona como un actor en el desarrollo residencial de calidad en la provincia.