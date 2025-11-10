SUBA: la promotora de SINERBA que impulsa Proyectos Compartidos

SINERBA anuncia el nombramiento de José María García como CEO de SUBA, la compañía especializada en la identificación, desarrollo y gestión integral de ... proyectos inmobiliarios del grupo.

Hasta ahora, Jose María desempeñaba el cargo de director de proyectos en la propia empresa, desde donde ha contribuido de forma decisiva al impulso y consolidación de su actual cartera de desarrollos.

Su nombramiento refuerza la apuesta del grupo por el talento interno y el liderazgo basado en la experiencia y la visión estratégica compartida, en una etapa en la que el grupo avanza con fuerza en su propósito: crear valor a través de proyectos compartidos.

«SUBA no es una inmobiliaria al uso, sino un socio estratégico que detecta, desarrolla y materializa oportunidades inmobiliarias de forma integral, aportando rentabilidad y confianza a largo plazo», explica José María García. «Nuestro propósito es seguir creando valor a través de proyectos sólidos, con la colaboración como eje de cada iniciativa.»

SINERBA: un ecosistema integral al servicio del desarrollo inmobiliario

SINERBA integra un conjunto de compañías especializadas (Suba, Bilba, Tailor, Leba y Sabia) que abarcan toda la cadena de valor del sector inmobiliario, ofreciendo un servicio integral desde la concepción del proyecto hasta su gestión y mantenimiento posterior.

SUBA: el punto de partida del ciclo de valor

En este engranaje, SUBA actúa como la semilla del desarrollo, el punto de partida donde nacen las oportunidades.

Desde la identificación de suelos estratégicos hasta la entrega del activo final, la compañía lidera el proceso con una visión integral, técnica y financiera, siempre en colaboración con el resto de las empresas del grupo y con colaboradores externos.

Cada proyecto desarrollado por SUBA es el punto de partida de algo más grande: un proyecto compartido.

Diversificación de la cartera de SUBA

La cartera de SUBA muestra una clara diversificación sectorial, con un equilibrio sólido entre residencial (31,29%), retail (26,23%), flexliving (21,18%) y logístico (18,40%), además de una presencia puntual en el segmento turístico (2,91%). Este mix refleja una estrategia orientada a la estabilidad y la resiliencia, combinando activos consolidados con proyectos innovadores en nuevos modelos habitacionales y de uso mixto.

Datos de la cartera de SUBA.

En términos de volumen, SUBA gestiona más de 700.000 m² de superficie repartidos en 42 proyectos, con especial protagonismo del residencial (1.320 viviendas en 17 promociones) y del flexliving (2.603 unidades en 4 proyectos). El retail aporta una superficie de 138.000 m² SBA, mientras que los proyectos logísticos suman cerca de 291.000 m² y el turístico incorpora 307 habitaciones.

Una cartera amplia, equilibrada y diversificada que posiciona a SUBA como un actor integral en el desarrollo inmobiliario multiactivo.

Suba, simboliza la visión y el impulso que abre camino.