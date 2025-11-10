Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José María García Fernández.
Extra SUBA

SUBA: la promotora de SINERBA que impulsa Proyectos Compartidos

José María García asume la dirección general de SUBA para consolidar su crecimiento y fortalecer su papel como motor de nuevos proyectos dentro de SINERBA

SUR

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:57

SINERBA anuncia el nombramiento de José María García como CEO de SUBA, la compañía especializada en la identificación, desarrollo y gestión integral de ... proyectos inmobiliarios del grupo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur SUBA: la promotora de SINERBA que impulsa Proyectos Compartidos

SUBA: la promotora de SINERBA que impulsa Proyectos Compartidos