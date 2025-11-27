Sierra Blanca Estates: innovación, ciudad y compromiso

Sierra Blanca Estates ya ha dejado una sólida impronta en el sector inmobiliario de la provincia. ¿Cuál considera que es vuestra principal aportación a Málaga?

Hemos demostrado que no solo desarrollamos las mejores ubicaciones y los mejores proyectos, sino que también somos capaces de crearlas. Para nosotros, la regeneración urbana, la optimización del territorio y la visión a largo plazo siempre han formado parte de nuestra manera de trabajar.

Estamos especialmente orgullosos de haber impulsado proyectos de la más alta calidad —proyectos que han sido verdaderos precursores y regeneradores de zonas tanto en Málaga como en Marbella y otros municipios de la Costa del Sol— y de ser una empresa que se implica de forma tangible en su comunidad. Esa responsabilidad se refleja tanto en el trabajo de nuestra fundación como en nuestra apuesta por la vivienda protegida, con más de 300 VPO. En desarrollo para ayudar a paliar el actual problema de acceso a la vivienda.

Vinculada al sector del lujo, ahora comenzáis a desarrollar nuevos proyectos de VPO. ¿Qué nos puede adelantar al respecto?

Es cierto que puede sorprender, porque Sierra Blanca Estates es una de las promotoras de lujo más reconocidas a nivel nacional. Pero, al mismo tiempo, no debería sorprender en absoluto: desde nuestros inicios hemos tenido un compromiso real con nuestro entorno.

Estamos muy orgullosos de nuestros proyectos de alto nivel, que han contribuido a que la Costa del Sol siga consolidándose como uno de los destinos turístico-residenciales más destacados del mundo. Pero también somos conscientes de que existen problemas reales, y uno de los más urgentes es el acceso a la vivienda.

En 2026 iniciaremos nuestro primer proyecto de VPO, que comenzará a construirse y menos de un año después arrancaremos un segundo desarrollo con más de 270 viviendas protegidas.

Sí, puede sorprender, pero la realidad es clara: necesitamos una Marbella para todos. Un modelo depende del otro, y este paso forma parte de nuestra responsabilidad como empresa.

¿Qué enseñanzas adquiridas en el mercado del lujo pueden resultarle ahora útiles en su paso a la vivienda protegida?

Reconocemos con humildad que no somos expertos en vivienda protegida. Por eso nos hemos puesto en manos de los mejores arquitectos y profesionales, para diseñar lo que creemos que pueden ser algunas de las mejores VPO de la Costa del Sol —e incluso a nivel nacional—, siempre dentro de los márgenes que permite este tipo de vivienda.

Aunque la vivienda protegida no es nuestro ámbito natural ni nuestra línea de negocio, creemos que había una necesidad real y que, como empresa, teníamos la responsabilidad de dar un paso adelante.

Desde el segmento del lujo hemos aprendido a cuidar cada detalle y a trabajar con un nivel de exigencia muy alto, algo imprescindible hoy para cumplir los estándares que requiere la VPO. No buscamos rentabilidad con estos proyectos; nuestra intención es aportar soluciones donde creemos que más falta hacen.

Más allá de vuestra actividad promotora, mantenéis un firme compromiso social a través de vuestra fundación. ¿Qué labor desarrolla actualmente Fundación Sierra Blanca?

Aunque muchos conocen la fundación por la gala benéfica anual —que reúne a figuras de primer nivel como Antonio Banderas y otros embajadores solidarios—, la realidad es que su labor se desarrolla los doce meses del año. La gala es solo el escaparate; el trabajo real sucede día a día.

Nuestro lema es claro: la ayuda empieza en casa. Aunque existen innumerables causas solidarias en el mundo, creemos que nuestra responsabilidad comienza por apoyar a quienes tenemos más cerca: familias, asociaciones y entidades que trabajan dentro de nuestro propio entorno.

Además, contamos con un portal de transparencia, porque es fundamental que cualquier persona pueda ver cómo se destina cada euro. Y como muestra de que el 100% de lo recaudado llega íntegramente a las causas apoyadas, nuestra propia empresa es, posiblemente, el mayor contribuyente de su propia fundación.

Un compromiso que también llega al ámbito deportivo, a través de vuestro patrocinio a diversos deportistas, ¿verdad?

El deporte siempre ha formado parte de nuestra vida familiar y nos identificamos plenamente con los valores que representa: trabajo constante, disciplina, superación y compromiso.

Nuestro apoyo al deporte es una conexión real. Nos motiva poder dar un empujón a talento local que necesita una oportunidad para avanzar en sus carreras.

Aparte y como bien sabes, también estamos apostando por uno de los proyectos deportivos más relevantes para Málaga: el Club Rafa Nadal, que será un equipamiento de referencia internacional.

Sobre el proyecto que abordarán junto a Rafa Nadal en Estepona: ¿Qué detalles puede ofrecernos?

Sierra Blanca by the Sea es un proyecto único, porque se desarrolla sobre una de las últimas parcelas disponibles en primera línea de mar en la Costa del Sol. Eso lo convierte en una oportunidad excepcional y en un verdadero lujo: la posibilidad de vivir a unos pasos del Mediterráneo.

Ampliar Sierra Blanca by the Sea (Estepona).

El proyecto lleva el sello de garantía de Sierra Blanca: más de 40 años de experiencia creando desarrollos residenciales de alto nivel. Esa trayectoria, unida a una ubicación tan privilegiada y al valor que aporta nuestro socio Rafa Nadal, eleva aún más la dimensión del proyecto.

Estamos convencidos de que será el mejor proyecto concebido hasta la fecha en Estepona.

Tras el hito de Sierra Blanca Tower, ¿qué nuevos retos se plantea Sierra Blanca Estates?

Sierra Blanca Tower fue un éxito rotundo, no solo para nosotros como compañía, sino para toda la ciudad de Málaga. Es uno de los mejores ejemplos de cómo una regeneración urbana puede transformar por completo un área y convertirla en un nuevo punto de referencia para la ciudad.

Por supuesto, nos encantaría asumir un nuevo desafío de gran impacto para Málaga: la regeneración urbana de El Bulto, un proyecto completo que incluye vivienda libre, equipamientos, zonas verdes y vivienda protegida. Creemos que sería un paso decisivo para la ciudad.

En cuanto a nuestros retos, son muchos, pero el principal es no bajar el listón. Queremos seguir ofreciendo un trato cercano a nuestros clientes y desarrollar proyectos que aporten valor real a sus municipios: proyectos relevantes, diferenciales e innovadores. Y tenemos algo claro: más no es mejor. Lo importante es seguir haciendo las cosas bien.

Desde su perspectiva, ¿cómo se puede contribuir a paliar el actual problema de acceso a la vivienda?

Lo primero es reconocer que este es un problema que existe a nivel nacional, no solo en Málaga o en la Costa del Sol.

Nosotros estamos aportando nuestro granito de arena con los proyectos de VPO que estamos desarrollando sobre suelo propio de la empresa y de la familia. Para nosotros no es un negocio, sino una cuestión de responsabilidad.

Pero es importante aclarar que para muchas otras empresas del sector sí es una línea de negocio, y para que puedan seguir desarrollando vivienda protegida, los números tienen que salir.

Es imprescindible una colaboración público-privada real y efectiva, donde se agilicen trámites y se generen condiciones que permitan avanzar.

Si alineamos esfuerzos y simplificamos los procesos, se pueden ofrecer resultados reales para las ciudades y para las familias que más lo necesitan.

Su propuesta para la transformación de El Bulto es finalista. ¿Cuál es su propuesta de valor? ¿En qué momento se encuentra el proceso administrativo?

Nuestra propuesta para El Bulto es un proyecto que conocemos muy bien porque hemos sido los precursores de esta iniciativa y llevamos casi tres años trabajando en ella. Se trata de una regeneración urbana integral en un área con un enorme potencial para convertirse en uno de los espacios más atractivos de la ciudad.

La propuesta combina nuevos equipamientos, zonas verdes, espacios culturales y deportivos, vivienda —incluyendo vivienda protegida— y una mejora significativa de la movilidad y de la conectividad urbana. No se trata únicamente de edificar, sino de crear ciudad y recuperar un área estratégica para Málaga.

Incluye actuaciones sociales de gran relevancia, como la construcción de un nuevo cottolengo, fruto de un acuerdo ya avanzado, con una inversión superior a cuatro millones de euros, así como más de 80 viviendas de VPO en una de las mejores zonas de la ciudad.

Otro aspecto fundamental es que la propuesta respeta plenamente el entorno existente: mantenemos y renovamos equipamientos esenciales, como un nuevo parking, un nuevo campo de fútbol para el deporte base y plazas públicas de alta calidad. Además, el diseño se ha planteado para preservar las vistas de los edificios actuales y no perjudicar a los vecinos de la zona.

Por último, contamos con uno de los estudios de arquitectura más prestigiosos del mundo, Zaha Hadid Architects, que firma una torre emblemática llamada a convertirse en un icono para la Málaga moderna.

En cuanto al proceso administrativo, estamos a la espera de que se anuncie el ganador de la primera fase del concurso, algo que esperamos se produzca en breve.