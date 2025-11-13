Savills presenta Visión 2025: Málaga, cuestión de futuro

Málaga capital y su área metropolitana tienen el potencial de construir aproximadamente 16.400 viviendas en los próximos diez años, según el informe Visión 2025: Málaga, cuestión de futuro ... , de la consultora inmobiliaria Savills. De esta cifra, cerca de 9.000 serían viviendas protegidas de promoción pública (VPO). Sin embargo, la entrega de esta cantidad de viviendas requiere agilizar procesos, captar inversión y acelerar la urbanización, mediante la colaboración de todos los agentes implicados.

El informe fue presentado en Málaga ante los principales agentes del sector inmobiliario, quienes pudieron escuchar de primera mano la entrevista sobre el futuro de la ciudad al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, realizada por José Félix Pérez-Peña, director de Savills Andalucía. El evento contó además con Alejandro Campoy, director general de Savills, que explicó el posicionamiento de Málaga en el mercado de inversión, y Pelayo Barroso, director nacional de Savills Research, que profundizó en la evolución de los principales indicadores que impactan en el mercado de vivienda.

Ampliar

La consultora ha dispuesto un stand en SIMED en el que se puede repasar la evolución del mercado inmobiliario de la ciudad en los últimos diez años, así como las previsiones y la presentación del informe, accesible online para todos los interesados.

La consultora internacional estima que las cifras de vivienda previstas son insuficientes ante el incremento previsto de 151.000 hogares en los próximos 10 años en la provincia, la diversidad de la demanda de vivienda en compra —como inversores privados y segunda residencia—, y la llegada constante de perfiles de población asociados a la evolución de la ciudad —como estudiantes, jóvenes profesionales, o nómadas digitales— que añaden presión al mercado de alquiler en la capital y su área metropolitana.

Según Savills, la creación de oferta inicial óptima durante los próximos diez años debería ser el doble del actual, unas 8.000 viviendas nuevas en oferta al año de forma constante en Málaga y su área metropolitana.

«Málaga debe duplicar la oferta de vivienda nueva al año»

El precio medio de la vivienda nueva ha crecido en los últimos cinco años a un ritmo medio del 15% hasta situarse en 2025 en 4.846 €/m² para unidades plurifamiliares con una superficie media de 114 m² y un precio medio por unidad de 613.181 €. Distritos como Carretera de Cádiz (6.669 €/m²), Málaga Este (6.461 €/m²) y el Centro (5.888 €/m²) lideran los precios en vivienda plurifamiliar, mientras, las zonas más asequibles superan ya los 2.500 €/m².

De cara a encontrar soluciones a la escasez de vivienda ante el aumento exponencial de la demanda en los últimos años, el informe apunta también que los nuevos formatos de vivienda en alquiler, como Build to Rent, Co Living y Flex Living, sumarían unas 5.000 unidades alojativas en cinco años como solución a corto plazo para aliviar la tensión actual entre demanda y oferta de alquiler, si bien es necesario acelerar la producción de este tipo de producto para generar un volumen significativo y de impacto.

Ampliar

«El objetivo del análisis es encontrar soluciones para frenar el aumento de precio a doble dígito, tanto en venta como en alquiler. No es un mercado sano para nadie. El equilibrio entre oferta y demanda pasa por acelerar la producción con la colaboración imprescindible de todos los agentes implicados», ha explicado José Félix Pérez-Peña, director ejecutivo de Savills Andalucía. «La demanda ha crecido tan rápido que todas las viviendas de obra nueva en curso en Málaga y su área metropolitana se absorberán con el crecimiento de nuevos hogares. La ciudad debe asegurar ahora el suelo, la urbanización y el desarrollo gradual de más del doble anual de viviendas proyectadas a medio y largo plazo».

Para Savills, la clave está en acelerar el segmento de vivienda en alquiler, especialmente mediante el desarrollo del modelo Flex, que se construye en suelo terciario y permite una tramitación más rápida.

El informe también analiza la evolución de los indicadores clave del mercado inmobiliario en diferentes ámbitos: hoteles, oficinas, logístico y retail.

Dónde está prevista la vivienda nueva

A corto, medio y largo plazo, en Málaga y sus municipios colindantes, los sectores de suelo que aportarán las nuevas unidades de vivienda son:

• 2027: 5.570 viviendas en Distrito Z, Cortijo Merino y Térmica.

• 2028: 1.054 viviendas en SUP T8, Atabal y Morales.

• 2029: 5.342 viviendas en El Tinto, Lagar de Oliveros, Rojas Santa Tecla, Repsol.

• 2030: 1.261 en P.E.R.I NEREO y Casablanca Pizarra.

• 2035: 3.200 unidades en San Rafael y Santa Rosalía.