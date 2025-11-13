Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Savills presenta Visión 2025: Málaga, cuestión de futuro

Según el informe, la ciudad podría construir 16.400 nuevas viviendas en una década con el suelo disponible

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:09

Málaga capital y su área metropolitana tienen el potencial de construir aproximadamente 16.400 viviendas en los próximos diez años, según el informe Visión 2025: Málaga, cuestión de futuro ... , de la consultora inmobiliaria Savills. De esta cifra, cerca de 9.000 serían viviendas protegidas de promoción pública (VPO). Sin embargo, la entrega de esta cantidad de viviendas requiere agilizar procesos, captar inversión y acelerar la urbanización, mediante la colaboración de todos los agentes implicados.

