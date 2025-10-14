Savills destaca el valor de Abu Dabi como destino emergente para inversores

Junto a Hong Kong y Londres, Marbella ha formado parte de la selecta lista de ciudades que han acogido 'Abu Dhabi Property Showcase', un evento ... exclusivo organizado por Savills España y Savills Middle East junto a Modon Properties, promotor inmobiliario con sede en Abu Dabi, especializado en el desarrollo de proyectos estratégicos y de obra nueva en los Emiratos Árabes Unidos. Con esta iniciativa Savills vuelve a demostrar su relevancia y experiencia en el mercado inmobiliario internacional.

Verónica Castilla, Residential Sales Director Costa del Sol de Savills; y José Félix Pérez-Peña Head of Andalucía en Savills, ejercieron de anfitriones del evento. La presentación supuso un ejemplo de la estrecha colaboración que mantiene Savills España con el resto de sedes que integran la red internacional de esta consultora inmobiliaria. Su presencia en los principales mercados inmobiliario del ámbito internacional posibilita a Savills establecer valiosas sinergias con los principales promotores de destinos emergentes para los inversores, como Abu Dabi.

Ampliar Los representantes de Savills durante su intervención en el evento, celebrado en The Pool Marbella.

Con más de 700 oficinas y 42.000 profesionales en todo el mundo, Savills y su equipo de especialistas forma una red global que facilita la búsqueda de la propiedad ideal en sus canales digitales multilingües a clientes interesados en propiedades en los principales mercados residenciales del mundo. Por ello, Savills atesora una prestigiosa reputación graciasm a su visión analítica líder en el mercado. Una combinación única de conocimiento, experiencia y servicio personalizado con el más alto nivel de privacidad.

Amplia asistencia de público especializado

Los asistentes a este showcase, un público especializado integrado tanto por posibles inversores como por representantes de despachos profesionales y de empresas interesadas en la internacionalización de sus inversiones, pudieron conocer los proyectos de obra nueva que actualmente está desarrollando Modon en Abu Dabi.

Ampliar La presentación convocó tanto a posibles inversores como representantes de despachos profesionales y de empresas interesadas en la internacionalización de sus inversiones.

Entre otras, promociones como Nawayef East, desarrollada en forma de espiral, con amplias zonas verdes entre las áreas residenciales, e integrada por villas en propiedad absoluta con opciones de 3 a 5 dormitorios; o Al Naseem Community, una exclusiva promoción inmobiliaria de villas de lujo de cuatro a seis dormitorios, ideales para quienes buscan un estilo de vida isleño en el corazón de la capital del emirato.

Además, durante el 'Abu Dhabi Property Showcase', que tuvo luegar el pasado miércoles 8 de octubre en The Pool Marbella, se puso de relieve las ventajas e incentivos de invertir en el mercado inmobiliario de Abu Dabi, en términos de rentabilidad, fiscalidad y seguridad jurídica.

En la presentación los representantes de Savills compartieroncon el público asistente sólidos fundamentos fruto de la exhaustiva labor de investigación desarrollada por la consultora. Abu Dabi ha registrado un crecimiento del valor de los alquileres, ya que la demanda super a la oferta actual.

En Abu Dabi, la demanda se está desplazando hacia la vida experiencial, con comunidades centradas en la cultura, entornos frente al mar y servicios para familias. «Promotores como Modon, con proyectos emblemáticos en las islas de Reem y Hudayriyat, junto con nuestra amplia cartera en Abu Dabi, reflejan el cambio evolutivo en la demanda de los compradores.

Estas iniciativas demuestran la escala y la calidad de la oferta que están posicionando a Abu Dabi no solo como capital regional, sino como destino global», valoran en Savills acerca de este mercado emergente.