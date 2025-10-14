Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

(A la izquierda) Verónica Castilla, Residential Sales Director Costa del Sol ; y José Félix Pérez-Peña Head of Andalucía en Savills.
Savills destaca el valor de Abu Dabi como destino emergente para inversores

Marbella ha sido una de las paradas de 'Abu Dhabi Property Showcase', organizado junto Modon, promotor inmobiliario con sede en el emirato, con el que Savills reafirma su relevancia internacional

SUR

Marbella

Martes, 14 de octubre 2025, 12:49

Junto a Hong Kong y Londres, Marbella ha formado parte de la selecta lista de ciudades que han acogido 'Abu Dhabi Property Showcase', un evento ... exclusivo organizado por Savills España y Savills Middle East junto a Modon Properties, promotor inmobiliario con sede en Abu Dabi, especializado en el desarrollo de proyectos estratégicos y de obra nueva en los Emiratos Árabes Unidos. Con esta iniciativa Savills vuelve a demostrar su relevancia y experiencia en el mercado inmobiliario internacional.

