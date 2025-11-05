MÁLAGALUZ: la renovación del mítico edificio Volkswagen de Avenida Velázquez

Ubicado en Avenida de Velázquez, actual ubicación de la sede Volkswagen en Málaga, MÁLAGALUZ es el segundo proyecto build-to-rent de Zertum ... en la ciudad. Este exclusivo residencial ofrecerá una experiencia «premium» a sus futuros inquilinos combinando diseño, sostenibilidad y rentabilidad, todo ello bajo el sello de calidad BREEAM.

Zertum, la compañía andaluza especializada en desarrollos build-to-rent abiertos a inversión de particulares, presenta MÁLAGALUZ: un exclusivo residencial compuesto de 67 viviendas, garajes y trasteros destinado íntegramente a arrendamiento, incluyendo también 28 viviendas protegidas.

Se trata del segundo proyecto de la firma en la capital malagueña –junto con MÁLAGARÍO en Ciudad Jardín– promovido bajo su atractivo modelo de desarrollo participativo que, permite a cualquier interesado, desde una inversión mínima de 25.000 euros, convertirse en socio propietario del proyecto y del futuro inmueble accediendo así a una inversión inmobiliaria en Málaga de alto valor añadido.

Un proyecto de diseño sostenible y de alto nivel

MÁLAGALUZ no es únicamente una oportunidad de inversión. Es también una respuesta a una necesidad real del mercado residencial malagueño. Situado en el barrio de la luz, MÁLAGALUZ destaca por su calidad arquitectónica, así como por su oferta de espacios y servicios comunitarios. Como todos los proyectos Zertum, el complejo contará con certificación BREEAM «muy bueno» de edificación sostenible y eficiencia energética A.

El edificio incluye espacios comunes, 54 plazas hoteleras y un local comercial. Destaca la calidad de sus materiales, que lo convertirán en una opción residencial diferenciada del resto del mercado build-to-rent en la capital.

El complejo contará con 67 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios destinadas a arrendamiento de larga estancia, todas equipadas con cocinas y baños completos. En sus plantas de sótano se albergan 162 plazas de garaje y 99 trasteros.

MÁLAGALUZ ofrece espacios tales como coworking, piscina y gimnasio panorámicos, así como otros servicios orientados a ofrecer a sus afortunados inquilinos una verdadera experiencia «premium».

«Queremos que cada edificio que promovemos sea más que un activo inmobiliario: que forme parte de la vida de la ciudad y aporte valor a quienes viven en ella«, explican desde Zertum.

Con un coste de desarrollo estimado de 35.72 millones de euros, se espera obtener licencia de obras en el cuarto trimestre del 2026 con el objetivo de estar plenamente en servicio durante el primer trimestre de 2029. Se prevé obtener un ingreso anual por rentas de 2.095.337 euros.

Invertir y ser propietario con Zertum

Uno de los grandes atractivos de MALAGALUZ es su modelo de inversión. Zertum tiene como misión facilitar y democratizar a un amplio público el acceso a una inversión inmobiliaria de alto valor añadido participando desde las fases iniciales del desarrollo de cada proyecto.

Desde el pasado 19 de septiembre es posible convertirse en socio propietario de este complejo residencial. La inversión mínima es de 25.000 euros, y una rentabilidad prefijada del 7% anual, sin gastos ni intermediarios, y se puede formalizar de forma totalmente digital entrando en MálagaLuz.

Cada socio inversor adquiere participaciones sociales de la sociedad promotora –Espacio Málaga Luz, S.L.– participando directamente tanto del beneficio de la promoción como de las rentas futuras del inmueble. Zertum, por su parte, se ocupa de la gestión integral de la promoción y del arrendamiento del inmueble y, además, participa como un socio más, aportando y manteniendo en todo momento, al menos, el 25% del capital total del proyecto.

El potencial de revalorización es evidente. Se estima que el valor del edificio superará los 48 millones de euros, frente a los poco más de 35 millones de coste de construcción, lo que supone un ahorro que ronda el 27 % respecto a la compra de un activo ya terminado.

Tickets, plazos y rentabilidad

El modelo de inversión que promueve Zertum, permite, por un lado, el mantenimiento perpetuo de la propiedad del inmueble arrendado con una doble fuente de rentabilidad: la revalorización progresiva acumulada y los dividendos derivados de las rentas obtenidas; O bien vender todas sus participaciones, o parte de ellas, en cualquier momento futuro a quien libremente decida.

Por su parte, Zertum ofrece a los nuevos socios inversores la libre opción de recuperar el 100% de su inversión en un plazo de 30 meses, adquiriendo directamente sus participaciones sociales con una rentabilidad prefijada de 7,00% anual. Alcanzando un 17.5% acumulado en 30 meses.

Para ampliar información puede contactar por teléfono en el 950 620 205 o acudir a la oficina de Zertum en Málaga, sita en Plaza de la Solidaridad 12, Planta 5 oficina 521.

Trayectoria, presente y futuro de Zertum

En estos primeros años de actividad, Zertum se ha consolidado como un referente en desarrollos de residenciales build-to-rent en Andalucía, apostando por su distintiva vinculación a largo plazo con los inmuebles desarrollados y su firme compromiso con el buen diseño, la sostenibilidad y la transformación efectiva del espacio urbano.

Su primer proyecto, RAMBLA240 (Almería), actualmente en servicio, incluye 90 viviendas en arrendamiento, 12 viviendas protegidas y dos amplios locales operados por Mercadona y Basic-Fit, se encuentra con plena ocupación y es un perfecto exponente del tipo de proyectos que impulsa la marca.

Actualmente Zertum impulsa cinco nuevos proyectos en desarrollo en Almería, Málaga y Jaén. Dos de ellos, MÁLAGARÍO y MÁLAGALUZ, están abiertos a inversión, con tickets de inversión mínima desde 16.000 y 25.000 euros respectivamente.

Los planes de futuro de la compañía pasan por activar entre 2 y 4 nuevos proyectos cada año, durante la próxima década en capitales andaluzas, con operaciones en estudio en la actualidad en Huelva, Málaga, Córdoba y Almería.