MÁLAGALUZ: la renovación del mítico edificio Volkswagen de Avenida Velázquez

Zertum impulsa un innovador proyecto build-to-rent que combina rentabilidad y sostenibilidad en uno de los barrios con mayor proyección de Málaga, el barrio de la Luz

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:16

Ubicado en Avenida de Velázquez, actual ubicación de la sede Volkswagen en Málaga, MÁLAGALUZ es el segundo proyecto build-to-rent de Zertum ... en la ciudad. Este exclusivo residencial ofrecerá una experiencia «premium» a sus futuros inquilinos combinando diseño, sostenibilidad y rentabilidad, todo ello bajo el sello de calidad BREEAM.

