Málaga reúne a los grandes expertos y juristas europeos en el II Foro de Derecho Inmobiliario y de la Construcción

El Ilustre Colegio de Abogados de Málaga acogerá el día 10 de octubre el II Foro de Derecho Inmobiliario y de la Construcción, ... un evento internacional impulsado por la European Lawyers Union (U.A.E.) que reunirá a magistrados, catedráticos y abogados especializados en derecho inmobiliario, urbanístico y de la construcción.

Bajo el título «Derecho de la Propiedad vs Derecho a la Vivienda», el foro abordará uno de los debates más relevantes del panorama jurídico actual: cómo equilibrar el derecho a una vivienda digna con la protección del derecho de propiedad, en un contexto marcado por la inflación, la regulación europea y los cambios tecnológicos que transforman el sector.

Málaga, punto de encuentro para el Derecho Inmobiliario europeo

El foro lo organiza y estará moderado por Agustín Cruz Núñez, presidente de la Comisión de Derecho Inmobiliario de la U.A.E. y del Málaga Hub Real Estate, además de miembro del consejo asesor de la Cátedra de Real Estate Alfil de San Telmo Business School, quien destaca la importancia de crear un espacio de diálogo entre la abogacía, la judicatura, la universidad y la empresa privada para anticipar los retos legales que afronta el mercado inmobiliario europeo.

Entre los ponentes figuran referentes del ámbito jurídico como el Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional, Excmo. Manuel Aragón Reyes, el Exmagistrado del Tribunal Supremo, Excmo. Javier Orduña Moreno, y la Excma. Carmen Alonso Ledesma, presidenta de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia y Catedrática de derecho mercantil.

Contaremos con empresarios de primer nivel como:

José Félix Pérez-Peña, Executive Director y Head of Andalucía en Savills España.

Jose Antonio Pérez Ramírez CEO Real Estate Business School (REBS). Doctor en Economía.

Álvaro Osborne, CEO de Gesteco Constructora.

Pedro Aragón, CEO & Partner de NAXFOR Ingeniería e Infraestructuras.

Francisco Gómez Palma Pte. Alfil Patrimonial SOCIMI SA.

Una cita jurídica de primer nivel internacional: vivienda, fiscalidad, ocupación y tecnología

El II Foro de Derecho Inmobiliario y de la Construcción, Málaga 2025 se consolida como un espacio esencial para analizar las transformaciones normativas que afectan al urbanismo, la fiscalidad y la vivienda.

«El objetivo es ofrecer una visión comparada que permita aportar soluciones sólidas y seguras a los retos que afrontan los profesionales del sector inmobiliario y de la construcción en Europa», afirma Agustín Cruz, presidente de la Comisión de Derecho Inmobiliario de la U.A.E.,

A lo largo de las distintas mesas de debate, los expertos analizarán cuestiones de plena actualidad:

• La eficacia jurídica del derecho a la vivienda frente al derecho de propiedad.

• La intervención pública en zonas tensionadas y el acceso al suelo edificable.

• La regulación europea del alquiler turístico y sus efectos en la inve rsión extranjera.

• Los límites fiscales y jurídicos de las operaciones inmobiliarias.

• La respuesta legal frente a la ocupación ilegal en distintos países europeos.

• El impacto de la inteligencia artificial, la tokenización y la trazabilidad digital en el mercado inmobiliario.

Además, las sesiones contarán con traducción simultánea por inteligencia artificial, consolidando a Málaga como sede de referencia en la celebración de foros jurídicos internacionales con aplicación tecnológica.

Puedes inscribirte al II Foro de Derecho Inmobiliario y de la Construcción en este enlace.

Apoyos institucionales y visión internacional

El evento cuenta con el respaldo del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, y el patrocinio de Savills, UHY FAY & CO, EJASO, San Telmo Business School, MÁLAGA HUB REAL ESTATE y Uppery Club.

La jornada concluirá con la Málaga Real Estate Night, una cena profesional en la terraza del restaurante Only You, que reunirá a representantes del sector jurídico e inmobiliario europeo.

Un foro para quienes buscan respuestas en un mercado en cambio constante

El congreso se dirige a profesionales del Derecho, la arquitectura, la ingeniería y la inversión inmobiliaria que necesitan comprender las nuevas dinámicas legales que marcarán el futuro del sector.

En un contexto de incertidumbre regulatoria, acceso limitado a la vivienda y transformación tecnológica, el Foro de Derecho Inmobiliario de Málaga se plantea como un espacio de reflexión para quienes no solo quieren adaptarse al cambio, sino participar en la definición del nuevo marco jurídico del real estate europeo.

La Unión de Abogados Europeos entregará sus Medallas de Honor durante el II Foro Internacional de Derecho Inmobiliario y de la Construcción en Málaga

En el marco de la celebración del II Foro Internacional de Derecho Inmobiliario y de la Construcción, la Unión de Abogados Europeos celebrará uno de los momentos más destacados del encuentro: la entrega de sus Medallas de Honor, una distinción que la organización otorga tradicionalmente en sus grandes foros internacionales a personalidades de referencia del ámbito jurídico e institucional.

En esta edición, la UAE reconocerá la trayectoria profesional y el compromiso con la excelencia jurídica de tres figuras de especial relevancia en Málaga:

• Ilma. Sra. D. ª Flor Carrasco González, Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, por su liderazgo y su impulso a la proyección institucional del Colegio en el ámbito nacional e internacional.

• Ilma. Sra. D. ª Isabel González Ríos, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, por su dedicación a la docencia, la investigación y su contribución a la formación de nuevas generaciones de juristas.

• Ilma. Sra. D. ª Lourdes García Ortiz, presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, por su dilatada carrera judicial y su compromiso con la defensa de los valores de la justicia y la independencia del poder judicial.

Con esta distinción, la Unión de Abogados Europeos refuerza su vocación de reconocer la labor de quienes, desde sus respectivas responsabilidades, contribuyen al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la promoción de una abogacía comprometida con la sociedad.

La ceremonia de entrega tendrá lugar durante el acto inaugural del II Foro Internacional de Derecho Inmobiliario y de la Construcción, que se celebrará el día 10 de octubre en el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, reuniendo a juristas, empresarios y académicos de distintos países europeos.