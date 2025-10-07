Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Málaga reúne a los grandes expertos y juristas europeos en el II Foro de Derecho Inmobiliario y de la Construcción

El encuentro, organizado por Agustín Cruz e impulsado por la European Lawyers Union, analizará los grandes desafíos legales del mercado inmobiliario en Europa

Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 17:01

El Ilustre Colegio de Abogados de Málaga acogerá el día 10 de octubre el II Foro de Derecho Inmobiliario y de la Construcción, ... un evento internacional impulsado por la European Lawyers Union (U.A.E.) que reunirá a magistrados, catedráticos y abogados especializados en derecho inmobiliario, urbanístico y de la construcción.

