LAE HOMES refuerza su presencia en Andalucía con cuatro oficinas y más del 40% de su plantilla en la región

La compañía inmobiliaria del Grupo LAE consolida su crecimiento en la región con oficinas en Sevilla, Málaga, Marbella y Jaén

SUR

Málaga

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:59

LAE HOMES afianza su posicionamiento estratégico en Andalucía con cuatro oficinas repartidas en Sevilla, Málaga, Marbella y Jaén, de las diez que posee ... a nivel nacional. Actualmente, el 40% de sus profesionales trabajan desde estas sedes andaluzas, lo que convierte a la comunidad en el principal motor operativo y humano de la compañía.

Te puede interesar

