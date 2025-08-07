LAE HOMES refuerza su presencia en Andalucía con cuatro oficinas y más del 40% de su plantilla en la región

LAE HOMES afianza su posicionamiento estratégico en Andalucía con cuatro oficinas repartidas en Sevilla, Málaga, Marbella y Jaén, de las diez que posee ... a nivel nacional. Actualmente, el 40% de sus profesionales trabajan desde estas sedes andaluzas, lo que convierte a la comunidad en el principal motor operativo y humano de la compañía.

El crecimiento de LAE HOMES en el sur forma parte de un ambicioso plan de expansión nacional que se combina con un modelo de negocio claramente diferenciado dentro del sector: un servicio inmobiliario prémium enfocado al cliente, más allá del precio del inmueble.

«Andalucía es, para nosotros, una tierra clave: por su dinamismo, por la calidad de vida que ofrece y por la riqueza de su mercado inmobiliario, tanto para compradores nacionales como internacionales», explican desde LAE HOMES. «Nuestro objetivo es seguir creciendo aquí con el mismo compromiso con el que nacimos: poniendo al cliente en el centro y buscando llevar la experiencia de la compraventa al siguiente nivel».

Actualmente, LAE HOMES opera en Andalucía a través de cuatro oficinas estratégicamente ubicadas que refuerzan su cercanía con el mercado local:

• Marbella: Avenida Antonio Belón 3.

• Málaga: Alameda de Colón 16.

• Sevilla: Avenida Menéndez Pelayo 46.

• Jaén: Paseo de la estación 14.

Un nuevo concepto inmobiliario nacido de la experiencia

LAE HOMES es la división inmobiliaria de GRUPO LAE, grupo empresarial donostiarra con más de 20 años de trayectoria en sectores como la formación (LAACADEMIA), la consultoría jurídica (GRUPO LAE EMPRESAS y GRUPO LAE FINCAS), living (Tayko Hotels y LAE HOMES) e innovación (LAE INNOVA).

Esta nueva línea de negocio se construyó desde la experiencia, en colaboración con administradores de fincas colegiados, y con el propósito de transformar la experiencia inmobiliaria a través de un modelo integral y personalizado.

El enfoque prémium de LAE HOMES no está ligado al tipo de propiedad, sino a la calidad del servicio. Cada cliente recibe un acompañamiento completo, con asesoramiento individualizado y un plan de trabajo diseñado a medida.

Andalucía, un punto estratégico

El crecimiento sostenido de LAE HOMES en Andalucía no es casual. Las cuatro provincias en las que opera concentran algunas de las zonas más activas del mercado inmobiliario del país, tanto en operaciones de primera residencia como en segunda vivienda, especialmente en el ámbito costero. Además, la red de oficinas andaluzas ofrece atención multilingüe, conocimiento profundo del entorno local y una fuerte vinculación con el tejido social y económico de cada ciudad.

Presente en toda España

Actualmente, LAE HOMES cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Santander, San Sebastián y las ya mencionadas en Andalucía, donde la empresa seguirá creciendo con la mirada puesta en ofrecer una experiencia inmobiliaria sin fricciones, humana y eficaz.

Con una red sólida, una marca que apuesta por el diseño, la cercanía y la confianza, y el respaldo de un grupo empresarial consolidado, LAE HOMES aspira a convertirse en la agencia inmobiliaria de referencia para quienes buscan mucho más que comprar o vender una casa.