La Fundación Antonia Guerrero inicia la mayor subasta de suelo finalista de la historia de Estepona

La Fundación Antonia Guerrero ha convocado una de las operaciones urbanísticas más relevantes de las últimas décadas en Estepona: la subasta notarial voluntaria de siete ... parcelas residenciales en el sector SURO R1 Saladavieja. Se trata de un lote único que suma una superficie edificable de 108.799 m², con capacidad para 1.125 viviendas plurifamiliares, y que sale al mercado con un precio mínimo de 66 millones de euros, a partir de las valoraciones independientes de GESVALT, TINSA y HH Arquitectos.

Las ofertas podrán presentarse hasta el 16 de octubre, y la apertura pública se celebrará un día después en sede notarial. Toda la documentación técnica, jurídica y urbanística está disponible en la web de la Fundación (fundacionaguerrero.com/subasta), lo que garantiza un proceso transparente y accesible para todos los interesados.

El sector Saladavieja se encuentra en una de las zonas en expansión del casco urbano de Estepona. El terreno cuenta con Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización aprobados, lo que lo convierte en suelo finalista listo para ser desarrollado de inmediato.

En los últimos años, Estepona se ha consolidado como uno de los destinos residenciales más demandados de la Costa del Sol. Su transformación urbana, la apuesta por la calidad de vida y la llegada de nuevos residentes nacionales e internacionales han impulsado el desarrollo de promociones de gran envergadura.

En este contexto, Saladavieja se presenta como una de las últimas grandes bolsas de suelo disponibles en el corazón del municipio, lo que convierte la subasta en un acontecimiento clave para inversores, promotores y, en definitiva, para el futuro de la ciudad.

El legado centenario de Antonia Guerrero Díaz

Más allá de la dimensión económica, la Fundación Antonia Guerrero destinará los fondos obtenidos a impulsar proyectos educativos, culturales y sociales en Estepona, cumpliendo así con el mandato de su fundadora.

Desde su constitución en 1997, la entidad ha concedido más de 800 becas a jóvenes esteponeros, ha apoyado a asociaciones locales y ha colaborado en iniciativas como la Residencia de Mayores Virgen del Carmen, la iluminación de la necrópolis de Corominas o el Museo Paleontológico. La Fundación mantiene además en propiedad una parcela de 25.000 m² de uso cultural y docente en el mismo sector, sobre la que se estudian futuros proyectos.

Este compromiso tiene su origen en Antonia Guerrero Díaz, una visionaria que en 1926 legó su patrimonio para favorecer la educación, especialmente de mujeres, en su localidad natal. Hoy, casi un siglo después, su voluntad sigue transformando Estepona.

El proceso, aprobado por el Protectorado de Fundaciones de la Junta de Andalucía, se ha diseñado bajo criterios de seguridad y transparencia. La exigencia de una fianza del 10% del precio de salida (6,6 millones de euros) asegura la participación de inversores solventes y refuerza la seriedad de la convocatoria.

La subasta de Saladavieja supone un hito en la historia urbanística de Estepona. Para los inversores, es la ocasión de acceder a un proyecto de gran escala en un municipio en crecimiento. Para la ciudad, la garantía de que los beneficios se traducirán en educación, cultura y progreso social, consolidando a Estepona como uno de los referentes residenciales de la Costa del Sol.