Extra Fundación Antonia Guerrero

La Fundación Antonia Guerrero inicia la mayor subasta de suelo finalista de la historia de Estepona

Salen a la venta siete parcelas en Saladavieja para financiar proyectos educativos y culturales

SUR

Estepona

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:16

La Fundación Antonia Guerrero ha convocado una de las operaciones urbanísticas más relevantes de las últimas décadas en Estepona: la subasta notarial voluntaria de siete ... parcelas residenciales en el sector SURO R1 Saladavieja. Se trata de un lote único que suma una superficie edificable de 108.799 m², con capacidad para 1.125 viviendas plurifamiliares, y que sale al mercado con un precio mínimo de 66 millones de euros, a partir de las valoraciones independientes de GESVALT, TINSA y HH Arquitectos.

