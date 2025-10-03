Culmia participará en SIMED con su proyecto Finca Mossara, el futuro desarrollo residencial que transformará Málaga Este

En el marco de SIMED, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, que se celebrará del 13 al 15 de noviembre de este año, Culmia volverá ... a tener presencia para seguir dando visibilidad a Finca Mossara, un proyecto llamado a convertirse en uno de los desarrollos residenciales más relevantes del corazón de Málaga Este, y a otras promociones en la Costa del Sol y Costa Tropical.

En Finca Mossara, está prevista la construcción de 360 viviendas, 90 unifamiliares y 270 plurifamiliares en bloques de baja altura, que invita a mirar la ciudad desde nuevas perspectivas. Más que un conjunto de viviendas, es una propuesta de vida que armoniza modernidad, sostenibilidad y tradición, y redefine el concepto de hogar en la Costa del Sol.

La primera de esas miradas es la del entorno. Situada junto a Colinas del Limonar, Finca Mossara se encuentra en una de las ubicaciones más exclusivas de Málaga en una zona residencial tranquila y bien conectada. La promoción se encuentra rodeada de amplias zonas verdes y combina la calma de una zona alejada del bullicio con la cercanía a los principales puntos de interés de la ciudad. De hecho, su cercanía a espacios naturales y zonas verdes convierte el proyecto en un entorno idóneo para quienes buscan un equilibrio entre la vida urbana y la naturaleza, sin renunciar a servicios esenciales como centros comerciales, colegios, centros de salud e instalaciones deportivas.

La localización de Finca Mossara permite una conexión fluida con los distintos puntos de Málaga gracias a su proximidad al Camino de los Almendrales que facilita la conexión con el resto de la ciudad. También cuenta con acceso directo a la A-7 y otras vías principales que facilitan la conexión tanto con el núcleo urbano como con otras zonas de la provincia. Además, la proximidad al aeropuerto -a apenas un cuarto de hora en coche- refuerza la accesibilidad de la promoción.

La mirada al bienestar colectivo es uno de los pilares del proyecto, impulsando una forma de habitar que favorece la convivencia en espacios intergeneracionales. El diseño prioriza el encuentro y la comunidad, con zonas inclusivas y accesibles que van desde áreas deportivas y espacios para eventos hasta parques y juegos infantiles integrados en la naturaleza.

El proyecto, inspirado en la tradición andalusí, propone una forma distinta de construir ciudad: más consciente, más integrada y con la mirada puesta en el largo plazo, sin perder de vista las raíces culturales. Finca Mossara concibe una forma de hacer ciudad más allá del desarrollo de viviendas, y plantea un modelo que combina sostenibilidad, diseño y bienestar, entendiendo la arquitectura como una forma de cuidar tanto a las personas como al lugar que habitan.

SIMED, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, es el mayor encuentro del sector en Andalucía. Cada año reúne a promotoras, entidades financieras y profesionales para dar a conocer las principales tendencias, proyectos y desarrollos que marcarán el futuro de la vivienda en la región.

Culmia Cala Swing Mijas, formado por 155 viviendas de 1 a 3 dormitorios y ubicado en un lugar privilegiado de La Cala de Mijas, Culmia Sunset Bay Estepona, con 174 viviendas de 1 a 3 dormitorios y situado en una de las mejores zonas de la Costa del Sol, Estepona, junto a Culmia Costa Galera III, con 54 viviendas de 2 y 3 dormitorios y situado en el entorno de Velilla-Taramay en la Costa Tropical de Granada, serán las otras promociones que Culmia llevará a SIMED.