Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra Coanfi

Coanfi abre el registro de solicitudes para su promoción de VPO 'Residencial Zoë'

La promotora y constructora aragonesa abrirá el próximo 15 de septiembre el registro de solicitudes para optar a una de sus viviendas protegidas en el Distrito Zeta de Málaga

SUR

Málaga

Martes, 9 de septiembre 2025, 09:46

Coanfiabrirá el próximo 15 de septiembre a las 9.00 h. el plazo de registro de solicitudes para optar a una de las ... viviendas de su promoción Residencial Zoë, que permanecerá abierto hasta el 29 de septiembre a las 10.00 h. en la web www.residencialzoe.com

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Coanfi abre el registro de solicitudes para su promoción de VPO 'Residencial Zoë'

Coanfi abre el registro de solicitudes para su promoción de VPO &#039;Residencial Zoë&#039;