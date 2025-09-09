Coanfi abre el registro de solicitudes para su promoción de VPO 'Residencial Zoë'

Coanfiabrirá el próximo 15 de septiembre a las 9.00 h. el plazo de registro de solicitudes para optar a una de las ... viviendas de su promoción Residencial Zoë, que permanecerá abierto hasta el 29 de septiembre a las 10.00 h. en la web www.residencialzoe.com

Esta promoción corresponde a la parcela R-1.7, SECTOR SUNP. - G.2, «SÁNCHEZ BLANCA» del lote número 5 del plan impulsado por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda y la Sociedad Municipal de la Vivienda y constará de un total de 140 viviendas, de las que 17 se cederán para la gestión del Ayuntamiento.

Residencial Zoë tiene previsto iniciar sus obras este mismo año y va a estar formada por viviendas en Régimen General en venta de 2 y 3 dormitorios, así como viviendas adaptadas, con precios que parten desde los 159.900€ + IVA, con plaza de garaje y trastero incluidos.

Para optar a una de estas viviendas es necesario estar inscrito previamente en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Málaga, estar empadronado en el municipio y que la unidad familiar solicitante no supere con sus ingresos el límite para vivienda protegida de régimen general en venta.

Todos los requisitos, bases del sorteo, información comercial y rangos de tarifas de venta están publicadas en www.residencialzoe.com.

Sobre Coanfi

Coanfi es una empresa familiar aragonesa con una experiencia de más de 20 años en el sector de la construcción, que cuenta con sede en Málaga desde el año 2016, desde donde ha desarrollado proyectos residenciales para las principales promotoras nacionales en los sectores, entre otros, de Los Guindos y el Limonar, y en municipios como Torremolinos o Estepona.