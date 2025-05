El SEPE se pronuncia sobre cómo computa la donación a un hijo cuando se percibe el subsidio para mayores de 52 años

Susana Zamora Miércoles, 21 de mayo 2025, 23:00 Comenta Compartir

El encarecimiento de la vivienda está empujando a muchos padres a tener que tirar de ahorros o de sus propios ingresos mensuales para ayudarles con la hipoteca. Pero plantearse una donación de dinero o bienes cuando son perceptores de un subsidio para mayores de 52 años obliga a tener en cuenta algunas consideraciones.

El subsidio para mayores de 52 años es una ayuda asistencial extraordinaria de 480 euros al mes, que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y a la que pueden acceder solo aquellos desempleados que cumplen con todos los requisitos de cotización para acceder a una pensión contributiva de jubilación, pero que no pueden cobrar todavía porque no han alcanzado la edad legal ordinaria.

Pero aparte de los 15 años mínimos de cotización para poder solicitarlo es necesario demostrar una carencia de rentas, es decir, el desempleado no puede tener ingresos superiores a los 888 euros mensuales (equivale al 75% del Salario Mínimo actual). Partiendo de estas condiciones y teniendo en cuenta que el perceptor tiene que hacer cada año una Declaración Anual de Rentas (DAR) para demostrar al SEPE que no ha habido variaciones económicas y continúa cumpliendo los requisitos, ¿cómo influiría que hiciese una donación a un hijo?

Desde el organismo gestor indican que, en principio, no hay problema en realizar esa operación, que se realiza ante notario. Pero recuerdan que el subsidio es una ayuda en la que no puede rebasarse un límite de ingresos, que además se comprueba durante todo el periodo de tiempo en que se está cobrando, por eso aunque se done dinero, bienes o patrimonio a cualquier familiar se considerará que continúa dentro del patrimonio propio del desempleado y tendrá que considerarse a efectos de cómputo de rentas.

