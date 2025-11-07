Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los participantes al inicio del encuentro

Hablemos de internacionalización

La internacionalización: un recurso para el crecimiento y la mejora de la competitividad de las pymes

El encuentro contó con Juan José Sánchez Infante, director de Pymes de la Territorial Sur de BBVA; Mikaela Jonasson, fundadora y administradora de Linasson Group SL; Pablo Moreno Vargas, director de Operaciones en Claroflex; y Esther Martinez Reyes, responsable de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio

SUR

Málaga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:13

Uno de los aspectos clave en la estrategia de crecimiento de cualquier pyme o empresa es la diversificación de sus fuentes de negocio y de ... ingresos. En este sentido, la internacionalización se erige como una de las principales vías para garantizar la competitividad y la sostenibilidad de una empresa a largo plazo. Las exportaciones españolas han experimentado un crecimiento significativo, con cifras récord en 2024. Un fenómeno que no le resulta ajeno a las empresas malagueñas: en 2024 alcanzaron un récord histórico de 3.272 millones de euros.

