Llegan los Black Days del Descanso: la oportunidad del año para renovar tu colchón, sofá o sillón con descuentos irrepetibles
MiColchón dedican todo el mes de noviembre a ofrecer las ofertas y promociones más potentes del año, con hasta el 70% de descuento en las mejores marcas
SUR
Málaga
Jueves, 30 de octubre 2025, 18:13
Llega noviembre, y con él, el evento que marca un antes y un después en el confort de tu hogar: los Black Days de MiColchón ... . Durante unas semanas irrepetibles, tendrás acceso a las mejores marcas del mundo del descanso con hasta un 70% de descuento. Colchones, sofás, sillones relax, canapés, almohadas... Todo lo que necesitas para dormir mejor, vivir mejor y, por supuesto, ahorrar como nunca.
Y como guinda del pastel, durante los Black Days también es posible llevarse un colchón viscoelástico individual por solo 99 €. Una oportunidad única para renovar colchones secundarios, habitaciones de invitados o para los más jóvenes de la casa.
Doble descuento, doble motivo para cambiar tu sofá
Además del espectacular descuento de cada firma y modelo, este año MiColchón lanza una promoción exclusiva en sofás: por cada 1.000€ de compra, te beneficias de un descuento de 100€. Sí, has leído bien. ¿Un sofá de 2.000€? Pues 200€ de descuento directo. Calidad, diseño italiano, sistemas relax como Gravedad Cero o Levantapersonas, y tejidos antimanchas que encajan con tu estilo de vida.
Es la oportunidad perfecta para llevarte ese sofá de diseño Nessen, Stressless o Incanto que transforma cualquier salón en un oasis de confort.
¿Qué hace tan especiales los Black Days del descanso?
• Una selección imbatible de marcas líderes: Flex, Tempur, Sealy, Emma, Relax, Nessen, Stressless, Nightland, Hukla, Keyton, Nord Swiss o las exclusivas camas de agua AKVA. Y este año, se incorporan al catálogo firmas internacionales de primer nivel como Auping, Noctis o Harrison Spinks, ampliando aún más la oferta más variada del sector.
• Ofertas limitadas en colchones de última generación: viscoelásticos, híbridos, de hilo frío o con muelles ensacados. Soluciones para todo tipo de descanso y necesidades.
• Sofás, sillones y butacas con descuentos increíbles, ideales para transformar cualquier salón, estudio o rincón de lectura en un espacio de auténtico confort.
• Textil Premium al mejor precio, como las sábanas de satén Nessen de hasta 600 hilos, para vestir la cama con el máximo lujo.
• Envíos a toda España y atención personalizada de los Colchonólogos®, asesores especializados en descanso saludable.
• El mejor servicio, también en Black Days: transporte, montaje y retirada del colchón usado totalmente gratis. Porque renovar tu descanso debe ser tan cómodo como dormir bien.
• Todas las garantías y más: Nessen ofrece hasta 202 noches de prueba y 15 años de garantía en sus colchones, además de 20 años de garantía en la estructura de sus sofás. Un compromiso de calidad que marca la diferencia.
Colchonología: el arte de saber elegir tu descanso
En MiColchón no venden productos, transforman tu forma de dormir. Gracias a su equipo de Colchonólogos®, expertos en descanso saludable, recibirás un asesoramiento completamente personalizado según tu estilo de vida, dolencias y necesidades posturales. Ya sea que sufras de lumbalgia, escoliosis, artrosis o simplemente busques dormir mejor, hay un colchón hecho para ti. Y este es el momento para encontrarlo.
NESSEN: artesanía, innovación y descanso saludable
Entre las firmas destacadas, Nessen se consolida como referente en descanso premium. Con colecciones como la serie Gold (Gold Firm, Gold Soft, Gold Twin) o modelos de autor como Century, Paladium o Aston Suites, la marca ofrece colchones de altísima calidad con tecnología avanzada y materiales naturales. Este año, Nessen da un paso más con el lanzamiento de su nueva línea Signature, una colección de colchones y camas confeccionadas de forma artesanal, sin el uso de químicos y con materia prima natural seleccionada a mano. Una propuesta exclusiva pensada para quienes buscan una experiencia de descanso pura, sostenible y hecha a medida. Nessen representa la evolución del confort y redefine lo que significa descansar bien.
Más tiendas, más cerca que nunca
Para quienes buscan asesoramiento experto y una atención personalizada, la provincia de Málaga ofrece ahora más puntos de encuentro con el descanso. Con la reciente apertura de una nueva tienda en Mijas/ Fuengirola, la cadena alcanza 14 establecimientos en la provincia y 17 en total. Este nuevo espacio, ubicado en una zona clave de la Costa del Sol, refuerza el compromiso de acercar un descanso saludable y de calidad a cada vez más personas. Las tiendas están diseñadas para ofrecer una experiencia de compra excelente, con el respaldo de un equipo de profesionales capacitados para guiar a cada cliente en la elección de su colchón, sofá o sillón ideal.
Preparados... Listos... ¡YA!
Solo durante los Black Days, MiColchón tira la casa por la ventana con descuentos que no verás el resto del año. Es ahora o nunca. Entra en www.micolchon.com, visita tu tienda más cercana y aprovéchate del evento que marca el verdadero inicio del invierno: el del confort absoluto.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión