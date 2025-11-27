Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lorenzo Carnero
Extra Círculo Empresarial de Málaga

Joan Roca desgrana en el 'Encuentro de Líderes' del Círculo Empresarial de Málaga las claves de su modelo de liderazgo

El encuentro 'De bar de barrio a fábrica de sueños' vuelve a poner en el foco a la institución empresarial, «muestra del compromiso y la fuerza económica que representa el Círculo»

SUR

Málaga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:30

El prestigioso chef y empresario Joan Roca protagonizó este miércoles una nueva edición del 'Encuentro de Líderes', organizado por el Círculo Empresarial de Málaga. La ... cita, celebrada en el hotel B bou Cortijo Bravo, ha contado con la presencia de 200 referentes del tejido empresarial malagueño, que pudieron conocer de primera mano la experiencia, el pensamiento estratégico y la visión empresarial del reconocido cocinero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Joan Roca desgrana en el 'Encuentro de Líderes' del Círculo Empresarial de Málaga las claves de su modelo de liderazgo

Joan Roca desgrana en el &#039;Encuentro de Líderes&#039; del Círculo Empresarial de Málaga las claves de su modelo de liderazgo