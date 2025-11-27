Joan Roca desgrana en el 'Encuentro de Líderes' del Círculo Empresarial de Málaga las claves de su modelo de liderazgo

El prestigioso chef y empresario Joan Roca protagonizó este miércoles una nueva edición del 'Encuentro de Líderes', organizado por el Círculo Empresarial de Málaga. La ... cita, celebrada en el hotel B bou Cortijo Bravo, ha contado con la presencia de 200 referentes del tejido empresarial malagueño, que pudieron conocer de primera mano la experiencia, el pensamiento estratégico y la visión empresarial del reconocido cocinero.

Roca se convierte así en protagonista por partida doble en Málaga esta semana, tras revalidar las tres estrellas Michelin para El Celler de Can Roca, en la Gala Michelin 2026 celebrada en la capital malagueña. El galardón reafirma a su restaurante —del que es alma y motor junto a sus hermanos— como uno de los grandes templos de la alta cocina mundial, fruto de más de 35 años de evolución de un negocio familiar convertido en modelo internacional de excelencia.

Ampliar Lorenzo Carnero

Bajo el lema «De bar de barrio a fábrica de sueños», Roca compartió su mirada sobre liderazgo, innovación y excelencia, en una intervención marcada por la cercanía y por la fuerza inspiradora de una trayectoria profesional que ha transformado el concepto de alta cocina a escala internacional.

El presidente del Círculo Empresarial de Málaga, Francisco Javier Jiménez Badía, aprovechó para agradecer la amplia representación institucional y empresarial presente en el evento, subrayando que «en Málaga sabemos que lo pequeño, cuando se cuida con respeto y detalle, puede transformarlo todo». Así, defendió que la provincia «ya no es una moda pasajera, sino una fuerza en movimiento capaz de atraer talento global, unir tradición y tecnología y construir un entorno empresarial vibrante sin perder su identidad».

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, estuvo también presente en el acto. Durante su intervención en el mismo, incidió en que «Málaga no está de moda, sino que marca tendencia», destacando que el crecimiento de la provincia es «fruto del esfuerzo conjunto de su tejido empresarial, capaz de atraer y retener talento». Del mismo modo, señaló que el verdadero desafío ahora pasa por «gestionar el éxito».

En este sentido, el presidente del ente supramunicipal se refirió a «abordar con determinación retos como la movilidad, el agua o la potencia eléctrica. Lo importante no son los problemas del crecimiento, sino evitarlos por falta de prosperidad», subrayó. «La provincia crece porque vosotros arriesgáis, invertís y generáis empleo; y las administraciones debemos estar a la altura», afirmó Salado.

Inspiración y liderazgo compartido, como ventaja competitiva

Durante su intervención, Joan Roca abordó los hitos fundamentales de su trayectoria, desde los orígenes humildes del negocio familiar hasta la construcción de una cultura organizativa basada en la creatividad, la sensibilidad, la innovación y el respeto al producto.

Ampliar Lorenzo Carnero

Roca, con un permanente recuerdo a la figura de su madre, a quien puso como ejemplo y referencia en su exitosa trayectoria profesional, reivindicó en su alocución el valor del trabajo en equipo como el verdadero motor del éxito del Celler de Can Roca. En el coloquio celebrado en Málaga, e insistiendo en las raíces familiares que dan sentido a su trabajo, Roca reconoció que la convivencia profesional de cuatro décadas entre los tres hermanos que componen el proyecto «no siempre fue sencilla, pero sí profundamente enriquecedora», gracias a una regla no escrita basada en «la generosidad, la escucha activa y la capacidad de ponerse en el lugar del otro», dijo. «Esa es la actitud que te permite tomar decisiones de forma consensuada y garantizar que cada idea se defienda, se madure y se mejore antes de ver la luz», señaló.

El presidente del Círculo, Jiménez Badía, aprovechó su alocución para poner en valor el papel del Círculo en este ecosistema económico, recordando que «no somos solo una asociación: somos una institución que representa el 12% del PIB provincial, más de 35.000 empleos directos y más de 4.500 millones de facturación conjunta».

Al mismo tiempo, insistió en que «lo relevante no son las cifras, sino lo que expresan: responsabilidad, compromiso y la voluntad de impulsar a Málaga hacia cotas cada vez más altas». En este sentido, afirmaba que encuentros como el celebrado hoy «nacen para conectar talento, integrar sectores y generar pensamiento estratégico», consolidando a Málaga como un territorio que «ya no compite por una etiqueta, sino por trascender».

Sostenibilidad, autenticidad y calidad para seguir construyendo el futuro del sector

En el coloquio desarrollado ante decenas de empresarios y directivos, Roca compartió su visión sobre la gestión del talento, el liderazgo en entornos de alta exigencia, la importancia de la tradición como palanca de innovación y la evolución del sector gastronómico hacia modelos más sostenibles, colaborativos y humanistas. Del mismo modo, el chef se refirió al papel decisivo de la industria turística en la economía española y su potencial como plataforma de proyección internacional para la gastronomía.

Al respecto, el tres estrellas Michelin defendió la excelencia culinaria como «un imán de talento y de visitantes», al tiempo que insistió en que «la sostenibilidad, la autenticidad y la calidad del servicio deben ser los pilares sobre los que se construya el futuro del sector», dijo. En su opinión, el binomio turismo–gastronomía «no solo genera valor añadido y empleo, sino que contribuye a posicionar a los destinos en mercados globales cada vez más competitivos», subrayó.

Un foro consolidado como punto de encuentro empresarial

El 'Encuentro de Líderes' suma ya varias ediciones con ponentes de referencia como José María Aznar, Juanma Moreno, Edmundo G. Urrutia, Mario Conde o Carlos Herrera, consolidándose como una cita de prestigio para líderes empresariales, institucionales y profesionales de diversos ámbitos.

La intervención de Joan Roca supone un nuevo hito en esta trayectoria, reforzando la posición del foro como uno de los eventos más influyentes de la agenda empresarial de Málaga y Andalucía.

Con más de 140 socios, el Círculo Empresarial de Málaga ha consolidado este foro como una plataforma de inspiración, networking estratégico y creación de oportunidades. Las empresas asociadas generan más de 36.000 empleos y superan los 4.500 millones de euros de facturación conjunta, un indicador del peso económico de la entidad y de su capacidad para convocar talento directivo de toda España.

En esta edición, el encuentro ha contado con el apoyo de B bou Iconic Hotels, Winterhalter, SINERBA, TROPS y Bacalao Barquero, reforzando la proyección institucional y sectorial del evento.

En el cierre del encuentro, el presidente del Círculo puso en valor la trayectoria del foro, su papel vertebrador en el ecosistema empresarial malagueño y la importancia de promover espacios donde la experiencia de líderes como Joan Roca inspire nuevas alianzas y proyectos.

Sobre el Círculo Empresarial de Málaga

El Círculo Empresarial de Málaga es una asociación privada, independiente y sin ánimo de lucro, que agrupa a más de 150 empresarios, altos directivos y profesionales de distintos sectores. Su objetivo es impulsar la colaboración, la visibilidad y la influencia del tejido empresarial malagueño, poniendo en valor la cultura emprendedora y el liderazgo económico de la provincia.

A través de encuentros, foros y acciones de representación institucional, el Círculo promueve el diálogo, la innovación y la creación de oportunidades, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la generación de riqueza en Málaga.

Su junta directiva está formada por Francisco Javier Jiménez Badía, Presidente (Wooden y Clínicas Guadalhorce); Nazaret Orozco González, Vicepresidenta 1ª (Grupo Dissan); Salvador Ramírez Navarrete, Vicepresidente 2º (Gesprocon); Nicolás Gómez-Villares Pérez-Muñoz, Secretario (Montero Aramburu Gómez-Villares & Atencia); Antonio Daniel Vázquez Salazar, Tesorero (Autocares Vázquez Olmedo – AVO Group); y como vocales, Juan Francisco Pérez Rivas (Oceanautic), Ana Morales Rodríguez (La Suite Comunicación) y Andrés Herrero Salguero (B bou Hotels). Un equipo que asegura representatividad, conexión entre sectores y una gestión orientada a la innovación y al crecimiento empresarial.