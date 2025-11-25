«Damos servicio a las empresas, pero también a los profesionales a través de la formación»

En su primera década de trayectoria, Windup ha logrado consolidarse como uno de los principales actores en el sector del marketing digital. Tanto en ... el ámbito de la provincia de Málaga como en el escenario nacional e internacional, gracias a un perfil único en el que han logrado armonizar su actividad como agencia al servicio de las empresas con su labor como centro de formación especializado para profesionales. Hablamos con Daniel Sánchez Piña y José Gómez-Zorrilla, CEOs de Windup, sobre el camino recorrido y lo que viene.

De un pequeño despacho a un gran grupo empresarial con diversas áreas de especialización. ¿Cómo ha sido este viaje de diez años?

(José Gómez Zorrilla): El tiempo pasa lento y deprisa a la vez. Cuando uno mira hacia atrás para recordar nuestros inicios, con cada uno de los dos trabajando desde casa con el ordenador portátil, y mira luego al presente, con un equipo de 45 personas, diversas líneas de negocio y clientes a nivel nacional, la sensación es que ha pasado rápido. Teníamos claro desde el inicio el diseño de un modelo concreto de empresa. Nuestro objetivo fue siempre crecer y aportar valor a la sociedad, creando empleo y riqueza y llevando a Málaga por bandera. Creo que hemos acabado aportando nuestro granito de arena a la ciudad y al buen momento empresarial que vive la provincia. Nuestra trayectoria previa siempre fue en empresas privadas, de gran tamaño y medianas, y vivimos experiencias laborales en las que no estuvimos cómocos. Por ello, siempre quisimos un espacio de trabajo donde la gente acudiese a realizar su labor con alegría y ganas gracias a su buen ambiente. Donde puedan realmente desarrollarse profesionalmente, estar motivados y conectar con otras personas. Desde la dirección de Windup siempre hemos tratado de cuidar este modelo de negocio.

¿Habéis llegado a donde os propusisteis en vuestros inicios? ¿Visualizabais hace 10 años el excitante presente que vive Windup?

(Daniel Sánchez Piña): Para nada, todo ha ido llegando, no ha sido consecuencia de un plan inicial. Empezamos este proyecto como forma de autoempleo. A partir de ahí, nos hemos ido adaptando a las circunstancias y oportunidades que hemos tenido, aunque siempre con vocación de crecimiento. Algunas veces hemos acertado, y otras no, pero lo que siempre intentamos es identificar en qué momento estamos y qué posibilidades tenemos para seguir progresando.

En estos 10 años habéis articulada una metodología y forma de trabajo que denomináis Sistema Windup. ¿En qué consiste ese sistema?

(JGZ): Una parte clave siempre ha sido tener el foco en el cliente, en las personas. Entender bien el servicio que estás dando, el valor que le aporta. Windup se articula en cuatro verticales. Empezamos con Windup Business, el servicio de marketing digital a empresas, pero rápidamente también incluimos la formación, organizando un primer máster y creando Windup Training.

José Gómez Zorrilla.

De esta forma desarrollamos nuestra doble vertiente: damos servicio a las empresas, pero también a los profesionales a través de la formación. Las empresas también tienen esa necesidad de formar a su equipo, para estar preparados y a la vanguardia de su sector. En todo este proceso identificamos un problema en relación con el talento digital: la gente joven realizaba su formación, y vimos la existencia de un abismo grande entre que terminaban su master y el momento de lograr un trabajo de calidad de índole digital y establecido en la provincia de Málaga.

Así, decidimos complementar nuestra formación con prácticas con clientes reales, trabajando así aspectos que no se tocan en el master, como la reunión con clientes, elaboración de informes, cumplir plazos, trabajar en equipo... Una serie de habilidades que, muchas veces y por este ritmo de creciente digitalización que llevamos, la gente joven no tiene. De esta forma, conectamos bases de datos de empresas con talento digital joven, bien formado. Así nació la asociación Windup Talent, dedicada a impulsar la empleabilidad y el desarrollo profesional, que conecta empresa y formación para ayudar a los jóvenes a lograr un primer trabajo de calidad. Algunos de los perfiles que han pasado por Windup ya están de directivos de agencias, llegando a ser algunos docentes de la escuela.

Por otro lado, las empresas también demandan perfiles más senior, mucho más cualificados y preparados, y ahí nació la línea Windup People, que trabaja la cultura, los equipos y los procesos de talento dentro de las organizaciones, y en la que buscamos los perfiles profesionales específicos que cada empresa precisa. Todas estas áreas se complementan para ofrecer una visión integrada que conecta conocimiento, creatividad y tecnología. En definitiva, hemos creado un sistema de personas capaces de colaborar y ayudarnos entre si.

¿Qué hitos destacaríais de estos primeros 10 años?

(DSP): Uno sería cuando decidimos especializarnos en marketing digital. Ambos teníamos ya trayectoria en negocios digitales cuando aún este sector no estaba muy avanzado. Otro hito sería cuando tuvimos la idea de organizar nuestro primer master, al entender la brecha existente entre un alumno universitario de grado y el mercado laboral. Pensamos que Málaga merecía una tipología de master como el que diseñamos. Y el tercer hito sería el traslado hasta nuestras oficinas actuales en la avenida Europa. Un entorno más cómodo, donde todo está más unido, lo que favorece al Sistema Windup.

Ampliar Daniel Sánchez Piña.

(JGZ): Otro hito importante fue cuando generamos los primeros clientes importantes fuera de Málaga, en lugares como Madrid, Barcelona o Asturias. La apertura al mercado de Latinoamérica también fue un momento importante para Windup, con clientes en países como México o Ecuador. La consolidación de la escuela sería otro hito, con la apertura de varias aulas y tres o cuatro ediciones de la misma formación. Pasamos de tener un master de 10 alumnos a impactar en la vida de cientos de personas, ayudando a muchos a acceder a grandes puestos en el sector digital.

En un sector en constante transformación y renovación, ¿cuáles vaticináis que pueden ser las próximas tendencias y cambios disruptivos?

(DSP): Es el momento de la Inteligencia Artificial (IA): todo nace y muere en la IA. Tenemos claro que es una tecnología en la que tenemos que subirnos porque ha venido para quedarse. Las empresas que no apuesten por ella es muy posible que se queden atrás. Es un salto que nos genera una mentalidad que tiene una parte de inquietud y otra de entendimiento de que ya nada va a ser estable. Es una tecnología que propicia rupturas y nuevos cambios cada dos o tres meses. El modelo ha cambiado: tenemos que ser muy dinámicos, y conscientes de que el cambio es continuo.

Ampliar

¿Cómo participa Windup en la revolución actual de la IA?

(JGZ): No paramos. Desde la parte de formación, en la que hemos integrado todos los programas de IA, con herramientas y formaciones específicas para nuestros alumnos, a convertirnos en miembros expertos en IA dentro de grupos de trabajo a nivel nacional. También colaboramos con empresas en su implementación, abarcando todos los aspectos éticos, regulatorios y técnicos de la IA. Además, formamos parte de la junta directiva del primer clúster tecnológico de Andalucía, Nexur, a través de los que hemos organizado ya dos eventos de relevancia para llevar la IA a las empresas y las buenas prácticas en su implementación. Y contamos con formación interna en IA para nuestro equipo. Intentamos absorber toda la información posible sobre IA para trasladarla posteriormente al equipo interno, a nuestros alumnos y a las empresas a las que damos servicio. Hemos creado todo un ecosistema en torno a la IA porque se ha convertido en un eje transversal.

(DSP): En la parte formativa se ha dado un boom de los cursos con IA, cualquiera puede diseñar un curso con esta tecnología. Pero nosotros sí hemos hecho una apuesta decidida por una formación con IA de garantía, homologada por Microsoft.

¿De qué forma armonizais vuestra doble faceta como centro de formación y agencia de marketing digital?

(DSP): Ambas partes viven la una de la otra. En la formación, apostamos por un profesor que sea un profesional de la materia que imparte, para que comparta en el aula lo que está haciendo en su día a día. Aportar una dimensión práctica y actualizada a nuestros másters, en la que los docentes se encuentren siempre al día de lo nuevo en cada sector. A la vez, estos profesores, siendo muchos profesionales de nuestra propia agencia, alcanzan un grado de excelencia gracias a esa búsqueda constante de la innovación. De esta forma, creamos un círculo virtuoso entre agencia y escuela que nos hace mejores.

Ampliar

¿Hacia dónde os gustaría seguir creciendo? ¿Dónde os veis en los próximos 10 años?

(JGZ): La respuesta a esta pregunta supone todo un reto. Si me preguntas esto hace dos años, podría contarte al detalle nuestro plan estratégico para el próximo lustro. Pero desde la llegada de la IA ha cambiado todo, impactando de forma brutal justo en los dos sectores en el que nos hemos especializado. En el marketing digital, se encuentra presente en todas las áreas de servicio y herramientas. Y en formación también. Por ello, nuestra planificación se realiza en periodos más breves de dos años. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una marca con una base tecnológica más potente, potenciando nuestras ventajas, como la estrategia, la data, la creatividad o el trabajo con las personas. Y en este ámbito introducimos la IA, para ayudar a crecer a nuestros clientes y así darles una solución más completa. En 10 años nos gustaría vernos como una empresa más eficiente, más tecnológica y con mayor facturación, pero con el foco puesto en el aspecto humano. Ahora las personas son más importantes que nunca: la IA precisa del acompañamiento de un profesional bien formado, con pensamiento crítico, que entienda bien el proyecto, con orientación a los resultados.

(DSP): Habrá empresas que se posiciones de distintas maneras: las que decidan no apostar por la tecnología, que se quedarán atrás desde nuestro punto de vista; las que lo intenten pero no puedan; y actores nuevos, empresas jóvenes, pequeñas y muy dinámicas. Nuestra idea es surfear esta ola, pero no desde el punto de vista de la superviviencia, sino de la consolidación, aprovechando esta oportunidad para seguir creciendo.