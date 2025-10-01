¿Eres capaz de salvar de la ruina al equipo de tu vida?

Tras años de especulaciones, en abril de 2021 el mundo del fútbol europeo saltó por los aires. Doce clubes, que luego fueron abandonando el proyecto, abanderaron la Superliga para plantar cara a la UEFA, a la Champions League y también a su modelo económico. Los equipos fundadores recibirían 3.500 millones en conjunto, a los que sumarían 240 millones por temporada junto con otras sumas por ingresos de marketing y derechos de televisión.

Junto con la venta de jugadores, los derechos de televisión es una de las principales fuentes de ingresos de los equipos españoles. La UEFA tras la aparición de la Superliga actualizó el dinero que da a los conjuntos por participar en la máxima competición continental. La pasada temporada UEFA revolucionó su formato e incrementó en un 21% (400 millones más) el dinero a repartir. En esta campaña, el montante total a distribuir sube ligeramente de 2.437 a 2.470 millones, mientras que esta vez son la Europa League (de 465 a 565 millones) y la Conference (de 235 a 285) las competiciones que experimentan un notable aumento en sus premios.

En el campeonato doméstico, el reparto por los derechos televisivos se distribuye en función de la posición final de cada equipo. Contando con un reparto similar a los 1.351 euros de la campaña 2023-24, en la 2024-25 el 50% se divide en partes de aproximadamente 33,77 millones para cada conjunto. Otro 25% de esa misma cantidad global se distribuye según el puesto obtenido en las cinco últimas temporadas. El 25% restante es de implantación social, ya en función a las taquillas, las audiencias de televisión y las acciones voluntarias.