Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra Unicaja

Propuestas de valor para simplificar tu gestión diaria

Unicaja ofrece los espacios 'beneficiaT' y 'solucionaT', en los que encontrar servicios globales y herramientas especializadas

SUR

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:10

En la actualidad, son numerosos los trámites no financieros que hay que afrontar, tanto en la vida profesional como en la personal, y cuya gestión, ... en muchas ocasiones, puede resultar compleja. Consciente de esta realidad, Unicaja, en su compromiso de situar a las personas en el centro de su estrategia, ofrece a sus clientes soluciones que responden de forma ágil, sencilla y personalizada a estas necesidades, y lo hace a través de las plataformas digitales 'beneficiaT' y 'solucionaT'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Propuestas de valor para simplificar tu gestión diaria

Propuestas de valor para simplificar tu gestión diaria