Propuestas de valor para simplificar tu gestión diaria

En la actualidad, son numerosos los trámites no financieros que hay que afrontar, tanto en la vida profesional como en la personal, y cuya gestión, ... en muchas ocasiones, puede resultar compleja. Consciente de esta realidad, Unicaja, en su compromiso de situar a las personas en el centro de su estrategia, ofrece a sus clientes soluciones que responden de forma ágil, sencilla y personalizada a estas necesidades, y lo hace a través de las plataformas digitales 'beneficiaT' y 'solucionaT'.

Estos espacios están disponibles en la web comercial de la entidad y agrupan una propuesta de valor diferencial, con servicios adaptados a cada perfil de cliente, fruto de acuerdos estratégicos con compañías líderes en sus respectivos sectores. Una apuesta por la personalización y la cercanía que refuerza el vínculo de Unicaja con sus clientes, más allá de los servicios financieros tradicionales.

Ventajas exclusivas para todos los clientes

A través del espacio 'beneficiaT', Unicaja extiende su propuesta de valor a todos sus clientes, ofreciéndoles ventajas y descuentos exclusivos en productos y servicios relacionados con el hogar, la movilidad y el ocio, gracias a acuerdos con marcas líderes en sus respectivos sectores.

En el ámbito del hogar, los clientes pueden acceder a beneficios exclusivos en proyectos de decoración y reformas mediante colaboraciones con Ikea y Leroy Merlin. Destacan también los acuerdos con SICOR alarmas El Corte Inglés y ADT Smart Security, que ofrecen soluciones avanzadas para la protección del domicilio.

La oferta se completa con otros beneficios en servicios energéticos, como Octopus Energy; asesoría y presentación de impuestos con TaxDown, y soluciones en movilidad eléctrica con marcas como Invicta y Next, así como el programa de promociones en múltiples marcas de EURO 6000 Plus.

Apoyo integral a empresas, autónomos y pymes

En el ámbito empresarial, Unicaja mantiene una sólida vocación de apoyo a autónomos y pymes, conscientes de que constituyen un pilar esencial del tejido productivo. Para este segmento, la entidad ha desarrollado el espacio 'solucionaT', un entorno digital que concentra soluciones profesionales de alto valor añadido, orientadas a impulsar la competitividad, la eficiencia y el crecimiento de sus negocios.

Desde esta plataforma, los clientes pueden acceder a herramientas especializadas como software de contabilidad y facturación, asesoramiento legal, renting de vehículos o gestión de ayudas públicas y subvenciones para la transformación digital. Todo ello, con el respaldo de socios estratégicos que garantizan calidad, innovación y confianza.

Entre las alianzas se encuentran algunas como: Cegid Contasimple, referente europeo en soluciones de gestión empresarial en la nube, adaptables a sectores como comercio, hostelería o servicios profesionales; Legálitas Abogados, firma de referencia que proporciona asesoramiento legal para autónomos y pymes; Ayens, para soluciones de renting de vehículos, y oferta de ayudas y subvenciones a través de Minsait.

'solucionaT' se enmarca en la estrategia de apoyo constante de Unicaja al ecosistema empresarial, promoviendo la creación de nuevas iniciativas, el empleo y el desarrollo económico sostenible, con una oferta integral que combina servicios financieros y no financieros, siempre adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.

Con estas iniciativas, Unicaja refuerza su compromiso con la mejora de la experiencia de sus clientes, ofreciéndoles soluciones integrales que van más allá de lo financiero. Una propuesta de valor que combina innovación, cercanía y utilidad para acompañarles en cada etapa de su vida personal y profesional.