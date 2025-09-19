Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juan Krauel, director general adjunto y director territorial sur de Banco Sabadell.
Juan Krauel: «La oferta de BBVA es negativa para los accionistas de Banco Sabadell, nuestro proyecto en solitario genera más valor»

El director general adjunto advierte de que acudir al canje propuesto por BBVA tiene un importante impacto fiscal para los accionistas, que tendrían que pagar más en impuestos que lo que percibirían en efectivo

SUR

Málaga

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:27

Banco Sabadell vive un momento clave. ¿Cómo lo percibe desde la dirección territorial que dirige?

Con ilusión y confianza. Nuestro proyecto está dando resultados tangibles ... y eso se ve en la relación de cercanía con las empresas, comercios y familias en toda España. Aquí la vinculación con el tejido económico es muy fuerte: conocemos bien los sectores que impulsan cada territorio y llevamos años acompañando a nuestros clientes en sus proyectos. Durante el tiempo que está durando esta operación, los clientes nos animan a continuar en solitario y nos piden que no desaparezcamos. Esa es nuestra verdadera fortaleza, una manera diferente de hacer banca.

