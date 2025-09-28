«Los clientes de altos patrimonios confían en nosotros, un 12,5 % más en un año»

En BBVA Banca Privada habéis cerrado un ciclo estratégico con resultados positivos. Como director de patrimonios de la dirección territorial sur, ¿cuál es su valoración ... sobre este segmento durante la primera mitad de 2025?

Estamos muy satisfechos con los resultados, vamos por el buen camino porque los clientes depositan su confianza en nosotros. De hecho, en la Dirección Territorial Sur (Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla) nos eligen un 12,5 % más de clientes de altos patrimonios en junio de 2025 con respecto al año anterior. Esto responde al trabajo realizado durante los últimos tres años, dentro del ciclo estratégico que cerramos en 2024, en el que nos hemos enfocado en escuchar activamente a nuestros clientes para ofrecerles acompañamiento, cercanía y un servicio personalizado.

¿Cuál considera que es el rasgo diferencial que hace que los clientes de altos patrimonios elijan a BBVA como su entidad financiera de confianza?

En BBVA Patrimonios apostamos por un modelo que integra tres pilares fundamentales: cercanía, especialización y tecnología. Los clientes nos eligen por nuestra capacidad para invertir en innovación, sin perder la capilaridad que nos permite estar cerca del cliente en todo el territorio. En esa línea, en 2025 hemos reforzado nuestros recursos con un 10 % más de profesionales dedicados a altos patrimonios, incorporando equipos especializados de Banqueros Ultra High para clientes de más de 10 millones de euros en activos financieros. Además, disponemos de 7 centros especializados, uno de ellos en Andalucía y 16 centros satélite. Entre las novedades, destaca el lanzamiento de 'Asesoramiento Plus', un servicio personalizado con comisión explícita. Además, disponemos de carteras de gestión discrecional y asesoradas, así como de productos ilíquidos en mercados privados, en los que hemos captado 316 millones de euros en solo cuatro meses.

Gracias a esta estrategia, hoy gestionamos más de 9.600 carteras de inversión, con un volumen de activos que alcanza los 19.200 millones de euros.

Ampliar El equipo Banca Privada para Málaga de la Dirección Territorial Sur de BBVA.

Acaban de abrir un nuevo ciclo estratégico en BBVA Banca Privada. ¿Cómo se plantean el futuro para el segmento de patrimonios?

En 2024 cerramos un ciclo estratégico de tres años con un fuerte crecimiento en banca privada y altos patrimonios: superamos las 100.000 carteras y alcanzamos más de 154.000 clientes. Este año iniciamos un nuevo ciclo estratégico con el objetivo de llegar a 200.000 clientes. A cierre de julio de 2025, ya confían en nosotros 166.000 clientes de banca privada y patrimonios y contamos con 129.000 carteras gestionadas o asesoradas (incluyendo las Multiestrategia).

De cara a 2029, seguiremos ampliando alianzas, mejorando nuestra oferta y apostando por un modelo más personalizado, con el apoyo de especialistas, tecnología y una relación flexible y cercana con cada cliente en la Dirección Territorial Sur.