«Los clientes de altos patrimonios confían en nosotros, un 12,5 % más en un año»
Entrevista con Miguel Ángel Chinchilla García-Ligero, Director de patrimonios DT Sur de BBVA
SUR
Málaga
Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:00
En BBVA Banca Privada habéis cerrado un ciclo estratégico con resultados positivos. Como director de patrimonios de la dirección territorial sur, ¿cuál es su valoración ... sobre este segmento durante la primera mitad de 2025?
Estamos muy satisfechos con los resultados, vamos por el buen camino porque los clientes depositan su confianza en nosotros. De hecho, en la Dirección Territorial Sur (Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla) nos eligen un 12,5 % más de clientes de altos patrimonios en junio de 2025 con respecto al año anterior. Esto responde al trabajo realizado durante los últimos tres años, dentro del ciclo estratégico que cerramos en 2024, en el que nos hemos enfocado en escuchar activamente a nuestros clientes para ofrecerles acompañamiento, cercanía y un servicio personalizado.
¿Cuál considera que es el rasgo diferencial que hace que los clientes de altos patrimonios elijan a BBVA como su entidad financiera de confianza?
En BBVA Patrimonios apostamos por un modelo que integra tres pilares fundamentales: cercanía, especialización y tecnología. Los clientes nos eligen por nuestra capacidad para invertir en innovación, sin perder la capilaridad que nos permite estar cerca del cliente en todo el territorio. En esa línea, en 2025 hemos reforzado nuestros recursos con un 10 % más de profesionales dedicados a altos patrimonios, incorporando equipos especializados de Banqueros Ultra High para clientes de más de 10 millones de euros en activos financieros. Además, disponemos de 7 centros especializados, uno de ellos en Andalucía y 16 centros satélite. Entre las novedades, destaca el lanzamiento de 'Asesoramiento Plus', un servicio personalizado con comisión explícita. Además, disponemos de carteras de gestión discrecional y asesoradas, así como de productos ilíquidos en mercados privados, en los que hemos captado 316 millones de euros en solo cuatro meses.
Gracias a esta estrategia, hoy gestionamos más de 9.600 carteras de inversión, con un volumen de activos que alcanza los 19.200 millones de euros.
Acaban de abrir un nuevo ciclo estratégico en BBVA Banca Privada. ¿Cómo se plantean el futuro para el segmento de patrimonios?
En 2024 cerramos un ciclo estratégico de tres años con un fuerte crecimiento en banca privada y altos patrimonios: superamos las 100.000 carteras y alcanzamos más de 154.000 clientes. Este año iniciamos un nuevo ciclo estratégico con el objetivo de llegar a 200.000 clientes. A cierre de julio de 2025, ya confían en nosotros 166.000 clientes de banca privada y patrimonios y contamos con 129.000 carteras gestionadas o asesoradas (incluyendo las Multiestrategia).
De cara a 2029, seguiremos ampliando alianzas, mejorando nuestra oferta y apostando por un modelo más personalizado, con el apoyo de especialistas, tecnología y una relación flexible y cercana con cada cliente en la Dirección Territorial Sur.
Claves de la mejora de la oferta de BBVA para los accionistas de Banco Sabadell
Estos días BBVA ha mejorado su oferta de compra de Banco Sabadell. ¿En qué se traduce esta mejora para los accionistas de la entidad?
Se traduce en que la oferta es aún más atractiva para ellos, ya que se incrementa el precio un 10% y, además, incorpora una mejora en la fiscalidad de la operación. Con esta subida, los accionistas del Sabadell recibirán una acción nueva de BBVA por cada 4,8376 que posean del Sabadell. Es decir, un 10% más de contraprestación que en la oferta anterior. Este canje sitúa el precio de las acciones de Banco Sabadell en los niveles más altos de la última década. A esta subida se suma un elemento muy positivo: la neutralidad fiscal de la operación. Esto quiere decir que, al ser íntegramente en acciones, los accionistas residentes en España no tendrán que pagar impuestos por el canje si el porcentaje de aceptación supera el 50% de los derechos de voto.
Y a los accionistas de Sabadell que están decidiendo si ir al canje, ¿qué les diría?
Les animaría a que acudan ya al canje. Es una oportunidad para sumarse a un proyecto que une a dos bancos en su mejor momento. De esta manera, como resultado de la oferta, asumiendo un escenario del 100% de aceptación, los accionistas de Banco Sabadell alcanzarían aproximadamente una participación del 15,3% en BBVA. Con ello, estimamos que, tras la fusión, podrá obtener un beneficio por acción de aproximadamente un 41% más del que lograría si el Sabadell continuara en solitario. En los próximos cuatro años, sin incluir a Banco Sabadell en las previsiones, BBVA espera obtener un beneficio atribuido acumulado de aproximadamente 48.000 millones de euros de capital de máxima calidad. De esa cantidad, se estima que dispondrá de 36.000 millones de euros para repartir entre los accionistas hasta 2028. Y de ellos, a corto plazo, el banco contará con aproximadamente 13.000 millones de euros para retribuir a sus accionistas, incluyendo dividendos y recompras de acciones.
Otro hecho muy importante es la presencia de BBVA en más de 25 países es, precisamente, uno de los aspectos más atractivos del banco para los accionistas del Sabadell ya que ayuda a diversificar los riesgos y abre la puerta a mayores oportunidades de rentabilidad. De hecho, en los últimos trimestres BBVA ha alcanzado unos resultados récord gracias al liderazgo de sus franquicias en los países donde está presente.
