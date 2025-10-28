Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra Antonio González

'¿Por qué me hice autónomo?' trae a Torremolinos su mezcla única entre charla, música en vivo y networking

El Palacio de Congresos acogerá el próximo 19 de noviembre este evento, en el que Antonio González comparte su viaje de más de tres décadas como autónomo

SUR

Torremolinos

Martes, 28 de octubre 2025, 13:43

Ser autonónomo en España se ha convertido en toda una aventura. Un hecho que conoce bien Antonio González, creador de '¿Por qué me hice autonómo?' ... , una propuesta absolutamente única en el ámbito de las charlas profesionales debido a su carácter interactivo y a la incorporación de elementos como la música en vivo. La conferencia llega al Palacio de Congresos de Torremolinos el próximo miércoles 19 de noviembre a las 19.30 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur '¿Por qué me hice autónomo?' trae a Torremolinos su mezcla única entre charla, música en vivo y networking

&#039;¿Por qué me hice autónomo?&#039; trae a Torremolinos su mezcla única entre charla, música en vivo y networking