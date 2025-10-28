'¿Por qué me hice autónomo?' trae a Torremolinos su mezcla única entre charla, música en vivo y networking

Ser autonónomo en España se ha convertido en toda una aventura. Un hecho que conoce bien Antonio González, creador de '¿Por qué me hice autonómo?' ... , una propuesta absolutamente única en el ámbito de las charlas profesionales debido a su carácter interactivo y a la incorporación de elementos como la música en vivo. La conferencia llega al Palacio de Congresos de Torremolinos el próximo miércoles 19 de noviembre a las 19.30 horas.

Antonio González es empresario, mentor comercial y speaker inspirador. Responsable comercial en Grupo DKV Málaga–Melilla y fundador y CEO de Montigon Services S.L. y Agonher 2018 S.L., acumula una experiencia de más de tres décadas como autónomo. Consciente de las muchas dudas e incognitas que surgen a cualquier persona en el momento de dar el salto al mercado laboral bajo esta figura, ha creado una propuesta absolutamente única para dar respuestas y pautas que aseguren el éxito de un profesional en su salto a trabajar por cuenta propia.

Más allá de las charlas convencionales sobre emprendimiento

El carácter emprendedor y creativo de Antonio González se muestra en la misma concepción de '¿Por qué me hice autónomo?' Lejos de limitarse a acumular 'tips' técnicos y narrativas de casos de éxito, apuesta por dotar de una emoción especial a la propuesta, incorporando elementos como la música en vivo. Por ello, su propuesta se encuentra a medio camino entre la charla motivacional, el musical, el networking de calidad y el evento solidario, a través de su colaboración con la Fundación Bisturí Solidario.

Así, Antonio González comparte larga experiencia como autónomo, revelando las decisiones valientes que marcaron su trayectoria y cómo cada obstáculo se convirtió en una oportunidad de crecimiento. A través de una narrativa cercana y honesta, los asistentes descubrirán las claves para construir equipos de éxito, convertir ideas en acción y mantener la motivación en los momentos más desafiantes del camino emprendedor.

Invitados de prestigio

Durante su desarrollo, Antonio González estará acompañado de invitados de prestigio como el cirujano César Ramírez, cirujano y creador de la fundación «Bisturí Solidario»; el coach Alonso Pulido, referente del coaching emocional, creador y director de Ahumor; y Josué Sanher, productor musical y cantante, que compartirá también su experiencia como autónomo en el mundo artístico.

Un evento único que combina inspiración, networking de calidad y un propósito solidario que multiplica el impacto de cada entrada. No es solo una conferencia: es el inicio de una comunidad de autónomos y empresarios comprometidos con el éxito personal y el bienestar colectivo.

Más información y venta de entradas en este enlace.