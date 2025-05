Carolina Navarro: «Lo importante de la vida no son los títulos, sino los valores»

Marina Rivas Lunes, 12 de mayo 2025, 22:45 | Actualizado 23:08h. Comenta Compartir

Llegó ya emocionada a la fábrica de Cervezas Victoria, con los ojos brillosos, a punto de romper a llorar. En realidad, ese se ha convertido en su estado de ánimo más frecuente este 2025 porque, aunque lleva años predicando que sería su última temporada, ahora que es la definitiva, en sus adentros, aún siente que no está preparada para ello. Para una deportista nunca es sencillo alejarse de la vereda que ha seguido toda su vida, pero en su caso, no es sólo una frase hecha, es una realidad. Y es que, ¿qué deportista puede decir que ha disfrutado de 31 temporadas como profesional? Ella sí. En su caso, no será ella quien lamente este adiós, serán las pistas las que lloren su ausencia.

La jugadora de pádel más laureada de la historia, pionera de esta disciplina e icono de la lucha y progreso de este deporte en todo el mundo, Carolina Navarro, fue la protagonista de la primera edición del Aula de Deportes de SUR, un proyecto impulsado por este periódico en colaboración con Cervezas Victoria y presentado por el periodista de SUR Alberto Gómez. Y no pudo tener mejor protagonista en su primera entrega, porque su palmarés es inigualable: nº 1 del mundo durante casi 10 años entre el 2000 y 2010, 12 veces campeona de España, 3 veces campeona del mundo por parejas y 4 por equipos, campeona de Europa por parejas y equipos, ganadora de más de 100 torneos internacionales, entre otros aspectos. Pero lo más destacado de su palmarés no puede encerrarse en una vitrina.

La malagueña -también con raíces suecas por parte materna-, dio una auténtica lección de vida en la fábrica de Cervezas Victoria y regaló al público un viaje de emociones, vivencias, fracasos y éxitos. Por supuesto, ella, siempre pañuelo en mano, no pudo parar de llorar. Y es normal, porque estaba arropada por más de un centenar de personas que han formado parte de algunos de los mejores momentos de su vida: familiares, amigos, exprofesores, sus 'chicos' de Palas Para Todos… «Es maravilloso estar rodeada de gente que me quiere. No puedo pedir más». Y además de los presentes, aquellos que no pudieron estar también dedicaron, a través de emotivos mensajes, unas palabras a Carolina. Por ejemplo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, exparejas suyas de pádel icónicas en su carrera como Ceci Reiter (con la que pasó hasta 12 años), Paula Eyheraguibel (6 años), la jugadora malagueña Bea González, su hermana Elsa o sus sobrinas.

Su familia, crucial

Su viaje comenzó siendo una niña, porque dejó claro que fue en su casa donde aprendió el valor del deporte. «Mis padres siempre nos han inculcado la vida a través del deporte. Con 7 años nos llevaron al Real Club El Candado, donde empecé a dar mis primeros pasos en el tenis. Mi familia es una piña. He pasado momentos muy buenos, pero también muy malos, y ellos han estado siempre. Espero haber estado a la altura de los valores que me habéis inculcado», comenzó. Carolina fue una niña prodigio del tenis, pero hubo un momento de su carrera en el que, para seguir progresando, tuvo que decidirse entre los entrenamientos y los estudios… Y apostó por lo segundo.

«Hace 10 años ya me preguntaban cuándo me iba a retirar, pero luego me decían que mientras disfrutara, siguiera»

Sin embargo, el destino es caprichoso y volvió a cruzar el deporte en su vida… Estaba destinada a ello. Aunque fue en Marbella cuando pisó su primera pista de pádel, siempre recuerda con cariño los primeros días en los que, con su pala de madera, jugaba con sus hermanas Elsa y Belén en las pistas del Mayorazgo. Un deporte desconocido por aquel entonces. Sin saberlo, aquello le cambiaría la vida. Con apenas 18 años se mudó a Madrid, para estudiar y competir en el entonces Circuito Beefeter. Fue cuestión de semanas que empezase a ganar sus primeros torneos, aunque, como reconoció, dejar a su familia en Málaga fue, sin duda, «lo más duro de mi vida, pero mereció la pena». Tal es su apego familiar que aquella separación le resultó incluso más dura que sus dos roturas de ligamento cruzado (2004 y 2006), una de las cuales le impidió disputar un Mundial. Pero regresó, siempre regresó, y con más fuerza que nunca.

La retirada

Tres décadas después de aquella mudanza y más de un centenar de títulos después, se ha ganado el sobrenombre de 'La Reina del Pádel', además, es la jugadora de la élite más veterana en activo a sus 49 años. «Hace 10 años ya me preguntaban cuándo me iba a retirar, nunca me lo he tomado a mal. Mucha gente me lo preguntaba, pero luego me decían que mientras siga disfrutando, que siguiera». Es más, a modo anecdótico, buscando las sonrisas para evitar las lágrimas, comentó: «He jugado con compañeras que podrían ser mis hijas y también contra chicas que, juntas, no sumaban mi edad, pero estoy orgullosa de ello, también he sido referente de muchas veteranas. Sin duda, estoy muy tranquila de todo lo que he hecho, lo he dado cada día de mi vida y voy a aprovechar hasta el último torneo de este año».

Si se encuentra tan bien, ¿por qué se retira entonces? Sencillamente, como relata, un día cualquiera cambió su chip y algo en sus adentros le dijo que había llegado el momento. «Lo decidí un día que estaba con mi preparador físico, estábamos en una sesión de 'coaching' y le dije: 'Róber, me voy a retirar, el que viene va a ser mi último año y lo voy a anunciar a principios de año para que no haya marcha atrás'. Ahí sentí que ya estaba preparada, aunque ahora esté muy sentimental». Hablando de emociones, cabe destacar otra de las grandes facetas de Carolina. Y es que fue pionera dentro y fuera de la pista. Dentro, impulsado este deporte hasta la versión que vemos hoy día.

Es más, haciendo una retrospección sobre la evolución que ha vivido en primera persona, la malagueña recuerda: «Antes, para las mujeres, los premios eran 5-6 veces menos cuando nosotras pagábamos lo mismo por los entrenadores. Ahora vamos luchando para que se equilibren. El pádel femenino está en un nivel altísimo, y el pádel en general. Mira en lo que se ha convertido, estamos viajando por todo el mundo, esto era impensable. ¿Le queda alguna espinita por haber cumplido? «Me falta jugar en la central de Roland Garros, pero he jugado y ganado en el Carpena con el pabellón abarrotado, en la Plaza Mayor de Valladolid, el Foro Itálico de Roma… No creo que me haya quedado con espinitas».

«Estoy muy tranquila de lo que he hecho, lo he dado todo cada día de mi vida y voy a aprovechar hasta el último torneo»

Fuera de la pista, su legado no sólo irá ligado a sus éxitos, porque Carolina también ha sido pionera, por ejemplo, al defender la salud mental y la importancia de los psicólogos, y, además, demostrando que se puede desarrollar una vida laboral y deportiva a la vez, trabajando, además de como jugadora, en numerosos proyectos personales. Uno de ellos y el más satisfactorio de su carrera es 'Palas Para Todos', la asociación para chicos con necesidades especiales fundada en 2012 junto a su hermana Elsa y a Nini Conejo.

Y es realmente con estas cosas con las que se queda cuando hace balance de su vida. ¿Quiere que la recuerde como la mejor jugadora del mundo? Por supuesto, pero ante todo, como la gran persona que ha demostrado ser: «Al final, la vida son las personas que te quedan, con las que compartes… Los títulos están muy bien para los escaparates, pero la vida es otra cosa. Lo importante no son los títulos, si no los valores», comentó.