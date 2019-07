Gris inicio de Jiménez en el Abierto Británico, con Rahm y García destacados El malagueño terminó la primera jornada con 82 golpes, 11 sobre el par del campo en una primera ronda marcada por la lluvia E. MIRANDA / AGENCIAS MÁLAGA. Viernes, 19 julio 2019, 00:07

Día duro para Miguel Ángel Jiménez en el Open Británico. Después de varias jornadas de homenajes por su impecable trayectoria, el golfista malagueño no pudo empezar con buen pie su participación en el que es su vigésimo quinto 'British'. Fue un día lluvioso e inestable en Portrush, con chaparrones que iban y venían y el de Churriana no llegó a mostrarse cómodo en el campo.

Terminó su jornada con una tarjeta de 82 golpes, +11 sobre el par del campo, registros que no son habituales en el experimentado jugador y que le dejan con pocas opciones de seguir adelante en la competición durante el fin de semana. Hoy será otro día para Jiménez, de 55 años y que cumple en este Abierto Británico 700 torneos del circuito europeo, una cifra extraordinaria que solo supera el escocés Sam Torrance, con 707.

Sí hubo protagonismo español en la ronda inicial del Open en Royal Portrush, en la costa de Irlanda del Norte . El vizcaíno Jon Rahm terminó la primera jornadat empatado en el tercer puesto con el castellonense Sergio García y un grupo numeroso golfistas internacionales.

García y Rahm acabaron con -3, a dos golpes del líder, el estadounidense JB Holmes, y a un golpe del segundo, el irlandés Shane Lowry. «Estaba jugando muy bien, pero en los últimos cuatro hoyos me ha faltado un poco más decisión. Como que sabía qué golpe quería dar, pero sin de verdad estar convencido y estar metido en la rutina», dijo Rahm, que se había anotado cinco birdies en los primeros nueve y llegó a ponerse líder en solitario. Sergio García se mostró satisfecho por su debut en el Open Británico. «Estoy contento porque no era fácil. Hacía viento y hay que pegarle muy bien a la bola. Afortunadamente he cogido muchísimas calles y he pegado los hierros bastante bien», dijo satisfecho García, que arranca entre los primeros su vigésimo tercer Open Championship.

«Nos ha llovido un par de veces, no es que hayamos jugado en bermudas y sin viento. Nos ha caído algún chubasco, pero no me quejo en absoluto», comentó el castellonense. El grancanario Rafa Cabrera Bello terminó su vuelta escarpada con +2, después de cosechar seis bogeys, un doble bogey y seis birdies.