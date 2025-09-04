Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 5 J04/09 · Árbitro: Srdjan Jovanovic

Escudo Bulgaria

Bulgaria

20:45h.

0

-

1

España

Escudo Spain

Min. 23

  • Oyarzabal (4')

BGR

ESP

Gol! Min 4'

Gol de Oyarzabal

Mundial | Fase de clasificación

Directo | Oyarzabal adelanta a España ante Bulgaria

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:28

Alineación y estadísticas

Ilian Iliev

4-3-3

Alineación

Svetoslav Vutsov

portero

Anton Nedyalkov

defensa

Kristian Dimitrov

defensa

Ivaylo Chochev

centrocampista

Fabian Nürnberger

defensa

Ilia Gruev

centrocampista

Vasil Panayotov

centrocampista

Aleksandar Kolev

Delantero

Radoslav Kirilov

Delantero

Nikolay Minkov

Delantero

Martin Minchev

Sustituto

Luis de la Fuente

4-3-3

Alineación

Unai Simón

portero

Pedro Porro

defensa

Robin Le Normand

defensa

Dean Huijsen

defensa

Marc Cucurella

defensa

Mikel Merino

centrocampista

Martín Zubimendi

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Mikel Oyarzabal

Delantero

Nico Williams

Delantero

Estadísticas

24%

ESP

BGR

76%

ESP

ESP

0 Goles 1
0 Remates a puerta 2
1 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 2
2 Faltas cometidas 2

