LaLiga EA Sports Jornada 5 S20/09 · Árbitro: Juan Martínez Munuera

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

16:15h.

1

-

0

Espanyol

Escudo RCD Espanyol de Barcelona

  • Militão (21')

Min. 22

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

Gol! Min 21'

Gol de Militão

Jornada 5

Directo | Militão hace un golazo para adelantar al Real Madrid

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:51

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-4-2

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Dani Carvajal

defensa

Raúl Asencio

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Franco Mastantuono

centrocampista

Federico Valverde

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Gonzalo García

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

José Manuel González Álvarez

4-2-3-1

Alineación

Marko Dmitrovic

portero

Omar El Hilali

defensa

Fernando Calero

defensa

Leandro Cabrera

defensa

Carlos Romero

defensa

Urko González de Zárate Quirós

centrocampista

Pol Lozano

centrocampista

Tyrhys Dolan

centrocampista

Edu Expósito

centrocampista

Javi Puado

centrocampista

Roberto Fernández

Delantero

Estadísticas

77,8%

ESP

RMA

22,2%

ESP

ESP

1 Goles 0
1 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 2
3 Faltas cometidas 4

