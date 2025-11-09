Directo | Rayo Vallecano - Real Madrid

Secciones
Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:50
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Iñigo Pérez
4-2-3-1
Augusto Batalla
portero
Andrei Ratiu
defensa
Florian Lejeune
defensa
Nobel Mendy
defensa
Pep Chavarría
defensa
Pathé Ciss
centrocampista
Unai López
centrocampista
Isi Palazón
centrocampista
Pedro Díaz
centrocampista
Álvaro García
centrocampista
Jorge de Frutos
Delantero
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Federico Valverde
defensa
Raúl Asencio
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Arda Güler
centrocampista
Eduardo Camavinga
centrocampista
Brahim Díaz
centrocampista
Jude Bellingham
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
0%
RAY
0%
RMA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
