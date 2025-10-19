Directo | Getafe - Real Madrid

Secciones
Domingo, 19 de octubre 2025, 20:40
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
José Bordalás
4-5-1
David Soria
portero
Juan Iglesias
defensa
Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte
defensa
Djené Dakonam
defensa
Diego Rico
defensa
Kiko Femenía
centrocampista
Mario Martín
centrocampista
Luis Milla
centrocampista
Mauro Arambarri
centrocampista
Alejandro San Cristóbal Sánchez
centrocampista
Adrián Liso
Delantero
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Federico Valverde
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
David Alaba
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Eduardo Camavinga
centrocampista
Franco Mastantuono
centrocampista
Jude Bellingham
centrocampista
Rodrygo Silva de Goes
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
0%
GET
0%
RMA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
