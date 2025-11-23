Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 13 D23/11 · Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández

Escudo Getafe Club de Fútbol

Getafe

18:30h.

0

-

0

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid

Min. 37

[ALTERNATIVE TEXT]

GET

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

Jornada 13

Directo | Getafe - Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:16

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

José Bordalás

4-1-4-1

Alineación

David Soria

portero

Juan Iglesias

defensa

Abdel Abqar

defensa

Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte

defensa

Diego Rico

defensa

Djené Dakonam

centrocampista

Adrián Liso

centrocampista

Luis Milla

centrocampista

Mauro Arambarri

centrocampista

Mario Martín

centrocampista

Borja Mayoral

Delantero

Diego Simeone

4-1-4-1

Alineación

Juan Musso

portero

Nahuel Molina

defensa

José María Giménez

defensa

Clément Lenglet

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Antoine Griezmann

Sustituto

Pablo Barrios

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Nico González

centrocampista

Julián Alvarez

Delantero

Estadísticas

42,6%

ATM

GET

57,4%

ATM

ATM

0 Goles 0
1 Remates a puerta 2
0 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 5
3 Faltas cometidas 6

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Directo | Getafe - Atlético

Directo | Getafe - Atlético