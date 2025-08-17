Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

LaLiga EA Sports Jornada 1 D17/08 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

Escudo RCD Espanyol de Barcelona

Espanyol

21:30h.

0

-

1

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid

Min. 45

  • Julián Alvarez (36')

ESP

ATM

Gol! Min 36'

Gol de Julián Alvarez

Tarjeta amarilla Min 41'

Johnny Cardoso ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 1

Directo | Espanyol - Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:13

Alineación y estadísticas

José Manuel González Álvarez

4-2-3-1

Alineación

Marko Dmitrovic

portero

Omar El Hilali

defensa

Fernando Calero

defensa

Leandro Cabrera

defensa

Carlos Romero

defensa

Edu Expósito

centrocampista

Pol Lozano

centrocampista

Jofre Carreras

centrocampista

Ramon Terrats

centrocampista

Javi Puado

centrocampista

Roberto Fernández

Delantero

Diego Simeone

4-2-3-1

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

Dávid Hancko

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Conor Gallagher

centrocampista

Johnny Cardoso

centrocampista

Giuliano Simeone

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Thiago Almada

centrocampista

Julián Alvarez

Delantero

Estadísticas

37,5%

ATM

ESP

62,5%

ATM

ATM

0 Goles 1
2 Remates a puerta 4
1 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 8
7 Faltas cometidas 6

