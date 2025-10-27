Directo | Betis - Atlético

Secciones
Lunes, 27 de octubre 2025, 20:44
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Pau López
portero
Héctor Bellerín
defensa
Marc Bartra
defensa
Natan Bernardo de Souza
defensa
Ricardo Rodríguez
defensa
Sofyan Amrabat
centrocampista
Marc Roca
centrocampista
Antony Matheus dos Santos
centrocampista
Pablo Fornals
centrocampista
Abde Ezzalzouli
centrocampista
Cucho Hernández
Delantero
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
José María Giménez
defensa
Dávid Hancko
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Nico González
centrocampista
Julián Alvarez
Delantero
Álex Baena
Delantero
0%
BET
0%
ATM
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
