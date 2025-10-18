Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 9 S18/10 · Árbitro: Jesús Gil Manzano

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

16:15h.

1

-

1

Girona

Escudo Girona Fútbol Club

  • Pedri (12')

Min. 42

  • Witsel (19')

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

[ALTERNATIVE TEXT]

GIR

Gol! Min 12'

Gol de Pedri

Gol! Min 19'

Gol de Witsel

Jornada 9

Directo | Witsel pone las tablas con un golazo de chilena

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 18 de octubre 2025, 16:00

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Eric García

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Alejandro Balde

defensa

Pedro González López

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Marc Casadó

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Toni Fernández

Delantero

Marcus Rashford

Delantero

Míchel Sánchez

4-4-2

Alineación

Paulo Gazzaniga

portero

Hugo Rincón

defensa

Vitor de Oliveira Nunes dos Reis

defensa

Daley Blind

defensa

Álex Moreno

defensa

Bryan Gil

centrocampista

Arnau Martínez

centrocampista

Axel Witsel

centrocampista

Joel Roca

centrocampista

Cristian Portugués Manzanera

Delantero

Vladyslav Vanat

Delantero

Estadísticas

71,3%

GIR

BAR

28,7%

GIR

GIR

1 Goles 1
3 Remates a puerta 3
4 Remates fuera 2
1 Remates al palo 0
5 Asistencias 5
4 Faltas cometidas 2

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Directo | Witsel pone las tablas con un golazo de chilena

Directo | Witsel pone las tablas con un golazo de chilena