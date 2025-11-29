Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 14 S29/11 · Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

16:15h.

2

-

1

Alavés

Escudo Deportivo Alavés

  • Lamine Yamal Nasraoui Ebana (7')

  • Dani Olmo (25')

Min. 49

  • Pablo Ibáñez (0')

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

[ALTERNATIVE TEXT]

ALA

Gol! Min 7'

Gol de Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Gol! Min 25'

Gol de Dani Olmo

Tarjeta amarilla Min 35'

Marc Bernal ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 0'

Gol de Pablo Ibáñez

Tarjeta amarilla Min 31'

Abde Rebbach ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 14

Directo | Olmo adelanta al Barça tras otra asistencia de Raphinha

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:55

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Eric García

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Alejandro Balde

defensa

Marc Bernal

centrocampista

Marc Casadó

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Raphael Dias Belloli

centrocampista

Robert Lewandowski

Delantero

Eduardo Coudet

4-1-4-1

Alineación

Antonio Sivera

portero

Jonathan Castro Otto

defensa

Nahuel Tenaglia

defensa

Jon Pacheco

defensa

Victor Parada

defensa

Antonio Blanco

centrocampista

Calebe Gonçalves Ferreira da Silva

centrocampista

Pablo Ibáñez

centrocampista

Denis Suárez

centrocampista

Abde Rebbach

centrocampista

Lucas Boyé

Delantero

Estadísticas

62,6%

ALA

BAR

37,4%

ALA

ALA

2 Goles 1
2 Remates a puerta 3
2 Remates fuera 4
1 Remates al palo 0
6 Asistencias 5
7 Faltas cometidas 8

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Directo | Olmo adelanta al Barça tras otra asistencia de Raphinha

Directo | Olmo adelanta al Barça tras otra asistencia de Raphinha