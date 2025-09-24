Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 6 X24/09 · Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

21:30h.

1

-

0

Rayo

Escudo Rayo Vallecano de Madrid

  • Julián Alvarez (14')

Min. 39

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

[ALTERNATIVE TEXT]

RAY

Gol! Min 14'

Gol de Julián Alvarez

Jornada 6

Directo | Atlético - Rayo Vallecano

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:13

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

5-3-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Nahuel Molina

defensa

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

Dávid Hancko

defensa

Javi Galán

defensa

Pablo Barrios

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Conor Gallagher

centrocampista

Antoine Griezmann

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Iñigo Pérez

4-4-2

Alineación

Augusto Batalla

portero

Iván Balliu

defensa

Florian Lejeune

defensa

Jozhua Vertrouwd

defensa

Pep Chavarría

defensa

Andrei Ratiu

centrocampista

Óscar Valentín

centrocampista

Unai López

centrocampista

Fran Pérez

centrocampista

Isi Palazón

Delantero

Alexandre Zurawski

Delantero

Estadísticas

61%

RAY

ATM

39%

RAY

RAY

1 Goles 0
2 Remates a puerta 0
2 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 2
3 Faltas cometidas 2

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Directo | Atlético - Rayo Vallecano

Directo | Atlético - Rayo Vallecano