LaLiga EA Sports Jornada 14 S29/11 · Árbitro: Víctor García Acosta

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

21:00h.

2

-

0

Real Oviedo

Escudo Real Oviedo

  • Sörloth (15')

  • Sörloth (24')

Min. 48

ATM

OVI

Gol! Min 15'

Gol de Sörloth

Gol! Min 24'

Gol de Sörloth

Jornada 14

Directo | Sorloth marca y el Atlético bate el récord de partidos de Liga adelantándose

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:50

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

5-3-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Nahuel Molina

defensa

Marc Pubill

defensa

Clément Lenglet

defensa

Dávid Hancko

defensa

Nico González

defensa

Conor Gallagher

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Antoine Griezmann

Delantero

Alexander Sørloth

Delantero

Luis Carrión

4-1-3-2

Alineación

Aarón Escandell

portero

Nacho Vidal

defensa

David Costas

defensa

David Mota Veiga Teixeira do Carmo

defensa

Rahim Alhassane

defensa

Leander Dendoncker

centrocampista

Santiago Colombatto

centrocampista

Santi Cazorla

centrocampista

Haissem Hassan

centrocampista

Federico Viñas

Delantero

Salomón Rondón

Delantero

Estadísticas

58,2%

OVI

ATM

41,8%

OVI

OVI

2 Goles 0
5 Remates a puerta 1
3 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
6 Asistencias 4
2 Faltas cometidas 4

