Directo | Sorloth marca y el Atlético bate el récord de partidos de Liga adelantándose

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 14 S29/11 · Árbitro: Víctor García Acosta
Atlético
21:00h.
2
-
0
Real Oviedo
Sörloth (15')
Sörloth (24')
Min. 48
ATM
OVI
Gol! Min 15'
Gol de Sörloth
Gol! Min 24'
Gol de Sörloth
Colpisa
Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:50
45'+2'
Final primera parte, Atlético de Madrid 2, Real Oviedo 0.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
44'
Remate rechazado de Federico Viñas (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Leander Dendoncker.
41'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por David Costas.
39'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
39'
Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).
37'
Remate fallado por Haissem Hassan (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el centro del área.
36'
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Nico González.
34'
Remate parado. Federico Viñas (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área.
31'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Koke intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
30'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Salomón Rondón.
29'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Nacho Vidal.
25'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 2, Real Oviedo 0. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo.
25'
Remate parado. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.
25'
Remate rechazado de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Dávid Hancko con un centro al área.
24'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Santiago Colombatto.
19'
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Nahuel Molina.
16'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Real Oviedo 0. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde muy cerca.
13'
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho tras un saque de esquina.
13'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Nacho Vidal.
11'
Se reanuda el partido.
11'
El juego está detenido debido a una lesión Álex Baena (Atlético de Madrid).
11'
Remate parado. Conor Gallagher (Atlético de Madrid) remate con la derecha muy escorado desde la derecha.
8'
Se reanuda el partido.
7'
Se reanuda el partido.
8'
Remate fallado por Salomón Rondón (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área.
7'
El juego está detenido debido a una lesión David Costas (Real Oviedo).
7'
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
7'
Remate fallado por Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda.
7'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Clément Lenglet.
6'
Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).
6'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
6'
Se reanuda el partido.
6'
Falta de Salomón Rondón (Real Oviedo).
6'
El juego está detenido (Real Oviedo).
6'
Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Nacho Vidal (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
3'
Falta de Leander Dendoncker (Real Oviedo).
3'
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
2'
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
2'
David Costas (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Diego Simeone
5-3-2
Jan Oblak
portero
Nahuel Molina
defensa
Marc Pubill
defensa
Clément Lenglet
defensa
Dávid Hancko
defensa
Nico González
defensa
Conor Gallagher
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Antoine Griezmann
Delantero
Alexander Sørloth
Delantero
Luis Carrión
4-1-3-2
Aarón Escandell
portero
Nacho Vidal
defensa
David Costas
defensa
David Mota Veiga Teixeira do Carmo
defensa
Rahim Alhassane
defensa
Leander Dendoncker
centrocampista
Santiago Colombatto
centrocampista
Santi Cazorla
centrocampista
Haissem Hassan
centrocampista
Federico Viñas
Delantero
Salomón Rondón
Delantero
58,2%
ATM
41,8%
OVI
|2
|Goles
|0
|5
|Remates a puerta
|1
|3
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|6
|Asistencias
|4
|2
|Faltas cometidas
|4
|
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia