LaLiga EA Sports Jornada 12 S08/11 · Árbitro: Jesús Gil Manzano

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

18:30h.

Levante

Escudo Levante Unión Deportiva
ATM

LEV

Jornada 12

Directo | Atlético - Levante

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:05

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

José María Giménez

defensa

Dávid Hancko

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Alexander Sørloth

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Julián Calero

4-4-2

Alineación

Mathew Ryan

portero

Jeremy Toljan

defensa

Adrián de la Fuente

defensa

Matías Moreno

defensa

Manu Sánchez

defensa

Carlos Álvarez

centrocampista

Unai Elgezabal

centrocampista

Kervin Arriaga

centrocampista

Jon Olasagasti

centrocampista

Karl Edouard Blaise Etta Eyong

Delantero

Roger Brugué

Delantero

Estadísticas

0%

LEV

ATM

0%

LEV

LEV

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

