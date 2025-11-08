Directo | Atlético - Levante

Secciones
Servicios
Destacamos
ATM
LEV
Colpisa
Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:05
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
José María Giménez
defensa
Dávid Hancko
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Alexander Sørloth
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Julián Calero
4-4-2
Mathew Ryan
portero
Jeremy Toljan
defensa
Adrián de la Fuente
defensa
Matías Moreno
defensa
Manu Sánchez
defensa
Carlos Álvarez
centrocampista
Unai Elgezabal
centrocampista
Kervin Arriaga
centrocampista
Jon Olasagasti
centrocampista
Karl Edouard Blaise Etta Eyong
Delantero
Roger Brugué
Delantero
0%
ATM
0%
LEV
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia